Внешнеторговый оборот России для Путина – как музыка

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Российская экономика перешла к росту с июля прошлого года, пережив падение в 4,7%.

Во втором квартале текущего года ожидается существенное увеличение ВВП.

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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстрорастущих регионов мира. Вы знаете, мы и так и в предыдущие годы – до всех этих кризисных явлений и специальных операций – ориентировались постепенно, постепенно на быстроразвивающиеся рынки. Теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось, что мы делали это не напрасно, более того – даже делали меньшими темпами, чем должны были делать, но ничего: мы этот темп просто продолжаем. За последний год наш товарооборот с этими регионами мира, с этими странами – рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться», – сказал Путин.

По его данным, в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% – до 850 миллиардов долларов, в том числе – экспорт вырос почти на 19,9%, а импорт сократился почти на 12–11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов – это на 70% больше, чем в 2021 году.

«Мы с вами находимся в Доме музыки – тут такая хорошая музыка», – сказал Путин.