Внешний долг Украины становится неподъемным

04.04.2019, Киев, Игорь Петров

Внешний долг Украины растет как снежный ком, несмотря на все заявления власти о том, что большая часть задолженностей была накоплена предшественниками до победы Евромайдана.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема внешней и внутренней задолженности очень проблематична для Украины. С 2014 года происходит процесс нарастания долгов – как снежного кома. И, как бы ни старалась власть определять эти долги как те, которые «накопили предшественники, а они только погашают», но, в принципе, если посмотреть по динамике, видно, что не становится у нас меньше.

Накапливается и накапливается у нас сумма. 4,4 миллиарда долгов, которые Украина должна выплатить в этом году – сумма очень серьезная, она неподъемная, она предполагает получение каких-то внешних ресурсов для выплат, возможно, использование золотовалютных резервов.

Нынешний год – это год, очень сложный политически, происходят двойные выборы. В традициях международных финансовых организаций – не стимулировать свое сотрудничество со страной, в которой проходят выборы, тем более, что это не страна ЕС, где все определено и понятно, и, в принципе, ничего не меняется.

Они заинтересованы в том, чтобы сначала посмотреть, что там будет происходить, а потом уже решить, продолжать ли сотрудничество с Украиной или нет», – заявил Плотников.