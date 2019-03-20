Внезапно: Луценко покатил бочку на посла США, обвинив в попытках руководить Украиной

20.03.2019

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с ним, посол Украины в США Мила Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Луценко рассказал в интервью американскому HillTV, передает BBC.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ГПУ подтвердили, что Луценко дал интервью изданию HillTV. The Hill — одно из ведущих политических изданий США, которое фокусирует внимание на работе Конгресса и Белого Дома, часто с него начинают свой день американские политики.

«К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве (Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности», — рассказал Луценко.

«Мой ответ — недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, если имеет место быть преступление», — продолжил он.

Госдепартамент назвал утверждение Луценко «откровенной выдумкой».

«Мы видели сообщения об этих обвинениях», — рассказал спикер Госдепартамента. — США пока не предоставляют никакой помощи Генеральной прокуратуре Украины, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции достоинства 2014 года. Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких прокуроров, которые сменяли друг друга, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам«.

Луценко также сообщил, что Генпрокуратура не получила около $4 млн, которые посольство США в Украине должно было выделить на его ведомство, заявив, что «ситуация на самом деле довольно странная» и отметил, что средства были выделены, но в Украине их «никогда не получали».

«Мы получили от Посольства США письмо от посла, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США, и что Посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. Ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали [им], что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет», — добавил генпрокурор.

Напомним, ранее Луценко устроил перепалку с директором Антикоррупционного бюро Артемом Сытником из-за из-за «87 страниц переписки» фигурантов оборонного скандала.