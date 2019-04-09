Внезапно: в Церкви Порошенко осудили язык ненависти среди своих попов

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Созданная при активном участии Петра Порошенко и подчиняющаяся Константинополю Православная Церковь Украины осудила проявление “языка ненависти” среди священнослужителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Последние несколько месяцев непростые обстоятельства, в которых находится наша страна, усложнились из-за споров в обществе и в средствах массовой информации вокруг вопроса выбора главы государства. … С сожалением и грустью должны признать, что не всегда удержаться от лишних негативных эмоций в публичном пространстве удается и священнослужителям Поместной Украинской Православной Церкви”, – отметили в ПЦУ.

В связи с этим в Церкви Порошенко подчеркнули, что личное мнение отдельных священников относительно того или иного общественно-политического вопроса не является отражением официальной позиции всей Церкви.

“Каждый имеет право на собственное мнение и позицию, особенно когда речь идет об ответственности за будущее Украины, однако священнослужители должны выражать свои взгляды конструктивно, помня о духовной ответственность и призвании, предоставлять другим хороший пример в словах и делах”, – добавили в ПЦУ.

Напомним, ПЦУ является частично признанной церковной структурой. Константинопольский патриархат выдал ей томос. В то же время большинство других поместных православных Церквей мира либо не признали ПЦУ, либо пока воздерживаются от оценок каноничности ее появления.