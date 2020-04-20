Внезапное открытие чешских журналистов: Чехия находится под американским протекторатом!

20.04.2020, Прага, Александр Ростовцев

Циничный и беззаконный снос пражского монумента маршалу Коневу в разгар к-вирусной пандемии вызвал возмущение не только российской, но и чешской общественности.

Шокированные наглым самоуправством старосты муниципального района Прага-6, на территории которого находился памятник советскому полководцу, чешские журналисты провели собственное расследование, в ходе которого было установлено, кто стоял за сносом памятника и как распределялись роли в этом подлом деле.

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Буквально на следующий день после демонтажа памятника выяснилось, что юридическое обоснование процессу обеспечил Радек Янечек, владелец юридической фирмы и житель Праги-6, якобы сделавший это совершенно бескорыстно и по его же собственной инициативе.

Заинтригованные журналисты немало подивившись альтруизму работающих за спасибо адвокатов, взялись разрабатывать названное Коларжем имя, и выяснили, что за сносом памятника Коневу стоит американская компания по оказанию консалтинговых и лоббистских услуг Squire Patton Boggs, тесно связанная с посольством США в Чехии. Пражский офис компании возглавляет вышеупомянутый Радек Янечек.

На сайте пражского офиса Squire Patton Boggs журналисты узрели знакомую физиономию – фото консультанта Петера Коларжа, бывшего карьерного дипломата, посла Чехии в США, России и ряде других стран, приходящегося папашей старосте Праги-6 Ондржею Коларжу.

Коларж-папа – консультант американской лоббистской компании

Журналистами установлено, что Squire Patton Boggs имеет лицензию правительства США, без лишней пыли лоббируя интересы Deep State и некоторых стратегических союзников США.

В частности, в 2015 году компания продвигала заказ турецкого президента Эрдогана, нуждавшегося в одобрении Вашингтона для нанесения воздушных ударов по союзным американцам курдским вооружённым формированиям на севере Сирии. Заказ был выполнен, и американские законодатели закрыли глаза на турецкую агрессию против курдских союзников, воюющих с ИГИЛ (запрещена в РФ).

В 2018 году, в обеих палатах парламента США, а также в околоправительственных кругах схлестнулись интересы двух влиятельных лоббистских группировок. Первая, представленная Squire Patton Boggs, продвигала интересы Саудовской Аравии, касавшиеся закупок крупной партии современного американского оружия. Вторая, противоборствующая, была нанята Израилем, и была направлена на срыв сделки. Причём, как отмечают наблюдатели, представители лобби были замечены шныряющими у резиденции Трампа в Вашингтоне.

По утверждению экспертов, Squire Patton Boggs одновременно лоббирует интересы Республиканской и Демократической партий США, однако в 2016 году компания стала щедрым донором Хиллари Клинтон, занеся в её избирательный фонд свыше $300 тыс, а четырьмя годами ранее – $288 тыс – в избирательный фонд Барака Обамы.

Прага, 1993 год. Ельцин и Гавел подписывают соглашение о дружбе, частью которого является уход за памятниками

К старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу у чехов отношение, скажем так, неоднозначное. Его называют клиническим русофобом, от которого о России и русских слова доброго не услышишь.

Впрочем, многие Ондрейку и чехом-то не считают. Карьера отца-дипломата сделала младшего Коларжа «гражданином мира», человеком без принципов и стойких убеждений. Детство «героя» прошло в Норвегии, Швеции, Ирландии. Закончив Карлов университет в Праге на социальном и правовом факультетах, парнишечка устремил лыжи в Вашингтонский юридический колледж, затем трудился в пражском филиале университета Нью-Йорка.

В 2014 году О. Коларж, избранный либеральными пражанами старостой муниципального округа Прага-6 (завхозом, по сути), развил на должности почему-то не столько хозяйственную, сколько бурную политическую деятельность.

В 2016 году пражский пострел выступал против визита в Чехию главы Госсовета КНР Си Цзиньпина. В 2018 году заведующий швабрами стяжал 50 тыс крон за интервью журналу Playboy, скрыв сей факт от общественности. Вспыхнувший скандал заставил предприимчивого завхоза вернуть деньги под угрозой отстранения от должности.

Коларж-папа и его связи

В 2017 году пацанчик потратил 4 млн крон казённых денег на памятник австро-венгерской эрц-герцогине Марии-Терезии из династии Габсбургов, объясняя окружающим, что правление колониальной тётеньки стало европейским благом для чехов.

С 2019 года О. Коларж начал персональный крестовый поход на памятник маршалу Коневу, оправдывая вандалов, обливавших краской монумент советскому полководцу, «высоким патриотизмом».

Наблюдатели обоснованно считают, что политические решения младшего Коларжа вдохновляет и направляет опытный политикан Коларж-папа, а район Прага-6 является последним бастионом ультралиберальной политической партии ТОР 09.

Президент Милош Земан открыто называет ТОР 09 организацией экстремистской, русофобской, с программным пунктом о реституции чешской собственности потомками немецких и австрийских дворянских родов.

источник распоряжений для чешских властей

Согласно чешским источникам, Петр Коларж является «серым кардиналом» и координатором местных адептов радикального либерализма, ставящих интересы евроатлантических структур превыше национальных.

Папаша Коларж в своё время активно топил за строительство американского радара ПРО в 90 км юго-западнее Праги, а после его развёртывания призывал разместить поблизости хотя бы десяток антиракет.

По данным СМИ, холуёк причастен к импичменту президента-евроскептика Вацлава Клауса с формулировкой «государственная измена». Имеет крепкие связи с Демократической партией США и американским посольством в Праге. Во время скандала вокруг избрания Трампа, Коларж-старший громче и дольше других чешских политиков шамкал о «вмешательстве путинских хакеров в американские выборы».

Действующий президент Чехии Милош Земан и профессиональный лоббист евроатлантических структур Петр Коларж открыто враждуют, причём, обычно сдержанный Земан дал открытую характеристику своему антагонисту, назвав его «болваном и трусом».

жители Праги выступают против сноса монумента маршалу Коневу

Наблюдатели приходят к выводу, что ЧП, введённый в Чехии по причине к-вирусной пандемии, стал удобным моментом для воплощения старой мечты чешских либеральных экстремистов, выступающих за переписывание истории, заменив в новой её редакции советских освободителей Праги и Чехословакии – на американских.

Их устремления получают полное одобрение американской стороны, охотно поощряющей «младших партнёров» на понижение или даже отрицание решающего вклада СССР в победу над фашизмом.

По уточнённым данным, американское посольство в Чехии выразило пражским властям своё недовольство, будто бы в городе нет места, где можно спокойно праздновать день окончания Второй Мировой войны без постоянного напоминания о советских заслугах в освобождении Европы.

В американском посольстве посчитали, что на площади Интербригад, где десятилетиями собираются ветераны войны, слишком много маршала Конева и советского, что мешает людям воспринимать победу над нацизмом без ненужной политической окраски, как победу демократии и общечеловеческих ценностей над тоталитаризмом.

На очищенное от памятника Коневу место американцы рекомендуют «младшим партнёрам» установить «политически нейтральный» памятник «освободителям Праги» без прямого упоминания Красной Армии, указав для политкорректности на участие в освобождении неких «белорусов», «украинцев» и «героев РОА».

Чешских журналистов возмущает тот факт, что через 30 лет после «бархатной революции» в чешскую политику вмешиваются транснациональные компании, указывающие из американского посольства, каким памятникам можно находиться в Праге, а каким нельзя.

Историю не перепишете! Пражане против сноса монумента Коневу

Дескать, за что боролись, если Чехия вновь очутилась под внешним протекторатом, ставящим крест на суверенитете Чехии?

С чего начать России? Видимо, с ликвидации московского офиса Squire Patton Boggs, одним только своим присутствием в нашей стране оскверняющем память о наших героях.