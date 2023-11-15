Внимание читателям «ПолитНавигатора!»

15.11.2023 13:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 650
 
Дзен, Опрос


Редакция запустила голосование, чтобы узнать, что, по мнению аудитории, стоило бы изменить в информационной политике сайта в 2024 году?

Хватает ли новостей о происходящем на Украине, в России или СНГ, устраивает ли дизайн, нужны ли новости о братьях-сербах, и стоит ли делать упор на развитие Telegram-канала, или же наша аудитория по-прежнему предпочитает старый добрый web?


Проголосовать можно по ссылке – заранее благодарим за внимание и помощь в развитии нашего портала. Читатели также могут оставлять в комментариях на форуме другие пожелания.

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