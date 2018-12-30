Внимание читателям «ПолитНавигатора»!

30.12.2018, Москва

Друзья!

«ПолитНавигатор» накануне новогодних праздников делает обновление дизайна стартовой страницы.

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Теперь здесь, помимо топ-тем, появятся рубрики «Аналитика», «Интервью», «Туризм», «Недвижимость», «Экономика», «Происшествия», «Политика», «Церковь» и т.д.

Таким образом, мы структурируем информацию из новостной ленты – читателям, отслеживающим определенные темы, будет легче найти сообщения по интересующему направлению.

Кроме того, мы добавляем раздел с карикатурами, а также возобновляем проведение опросов посетителей сайта. Первый будет посвящен изменениям, которые бы читатели «ПолитНавигатора» хотели увидеть в 2019 году.

Новый дизайн работает в тестовом режиме. Вы можете оставлять свои сообщения об обнаруженных «глюках» на форуме, или отправлять письма на редакционную почту.