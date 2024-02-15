Внимание к Украине обваливается, затяжной конфликт приведет к поражению – Бортник

Анатолий Лапин.  
15.02.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Западные сообщества больше не интересуются украинской темой, обвал внимания происходит по всем направлениям.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные сообщества больше не интересуются украинской темой, обвал внимания происходит по всем направлениям. Об...

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По мнению Бортника, конфликт на Украине не в тупике – он на той стадии, после которой может произойти крах.

«Война на жизнь рядового украинца влияет малозаметно и очень ограниченно. Но если мы не говорим о поляках или странах Балтии, то очень ограниченно. Вот это и отображается – люди возвращаются к шаблонам старого мышления, докризисного, довоенного. Вот, что происходит…

К Украине, к войне в Украине мир привыкает. Я вам скажу, я по многим направлениям наблюдаю уменьшение категорически внимания к Украине, к украинским политикам, экспертам, темам. По многим направлениям оно буквально обвальное. Понятно, что это тоже временный процесс – как только в Украине случится какое-то переломное событие, внимание снова на какое-то время вернется», – сказал эксперт.

«Поскольку сегодня война находится в стадии войны на истощение, некоторые эту стадию по ошибке называют тупиком – нет, это не тупик, это просто стадия войны на истощение.

И тут огромная разница – после тупика не будет дальше ничего, после тупика это Северная Корея, а после стадии войны на истощение, которую мы наблюдали, например, во Второй мировой войне, в Первой мировой войне в период с 16 по 17 года особенно активно, будет обвал, кто-то проиграет эту войну, если война будет продолжаться. То есть, это не тупик, это подготовка к краху», – заявил Бортник.

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