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От пророссийских граждан, остающихся на территории Украины, поступают сведения о возможной подготовке режимом Зеленского замаскированных взлётных полос для приёма обещанных НАТО самолётов F-16.

«Готовят автомобильные магистрали, как точки подскока для авиатехники, – убирают отбойники, делают бетонные подушки. Подобные работы зафиксированы на трассах Полтава-Пирятин, Киев-Житомир, Харьков – Днепропетровск. Телефоны у рабочих отбирают, поэтому снимки сделать не удалось», – рассказал житель Полтавской области.

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Он напомнил, что украинские националисты ранее неоднократно критиковали Зеленского, чье коррумпированное окружение наваривалось при ремонте дорог, затеянном по всей Украине за пару месяцев до начала российской СВО.

Однако есть опасения, что сейчас причина неожиданной активности дорожников – не воровство Зе-банды, а регулярные ракетные удары России, разрушившие военные аэродромы, ранее готовившиеся ВСУ для приёма НАТОвских истребителей.