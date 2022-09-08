Внимание! Telegram-канал «ПолитНавигатора» захвачен СБУ. Нужна помощь читателей

08.09.2022  13:55 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Несколько минут назад в результате хакерской атаки был перехвачен контроль над Telegram-каналом «ПолитНавигатора». В настоящий момент публикации в канале осуществляются взломщиками – предположительно, спецслужбами Украины, которые уже анонсировали некий «новый проект». Читатели могут помочь – для этого нужно срочно связаться с администрацией Telegram и сообщить о взломе и фальшивых публикациях.

Несколько минут назад в результате хакерской атаки был перехвачен контроль над Telegram-каналом «ПолитНавигатора». В...

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Ниже на скриншоте – фальшивые публикации от лица ПолитНавигатора, размещенные взломщиками:

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