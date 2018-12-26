Внимание водителям: Крупное ЧП на трассе Севастополь-Ялта

26.12.2018, Ялта, Галина Шершнева

Крупный обвал произошел сегодня днем на трассе Севастополь-Ялта в районе мыса Сарыч. Об этом сообщают местные пользователи соцсетей.

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Огромные каменные валы выкатились на дорогу и повредили ограду трассы.

О пострадавших не сообщается.

Движение в районе обвала затруднено.