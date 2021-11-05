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05.11.2021 17:41 (Мск), Москва, Айнур Курманов
 
Авторская колонка, Дзен, Казахстан, Политика, Политические репрессии, Права человека, Россия, Соотечественники, Сюжет дня
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Вниманию Марии Захаровой: Стоит ли верить обещаниям властей Казахстана?

На еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила по поводу националистических и...

На еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила по поводу националистических и русофобских акций в Казахстане, заявив, что на данный момент достигнуто полное единодушие и взаимопонимание с руководством республики по данному вопросу. Она также отметила, что провокаторы будут обязательно привлечены к ответственности и, таким образом, не существует каких-либо противоречий и опасений, связанных с этим.

Конечно, понятны стремления деятелей дипломатического ведомства сохранять и укреплять отношения с союзниками и партнерами по ЕАЭС и ОДКБ, и в этом нет ничего удивительного или предосудительного. Но, вместе с тем, необходим трезвый взгляд и оценка происходящих процессов в этих странах без какого-либо ретуширования и необоснованного оптимизма. Тем более, что такие комментарии могут быть порой неправильно поняты как сторонниками России, так и использованы или восприняты её противниками на свой лад.

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Тем более, с моей точки зрения не стоит доверять просто голословным утверждениям и обещаниям казахстанских чиновников, которые рапортуют о том, чего не было сделано и никогда не будет.

Так в частности, Мария Захарова на своём брифинге заявила следующее:

«С руководством Казахстана мы едины, и нет никаких сомнений в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике реагирования на такие проявления… Действия лиц, которые стоят за информационными вбросами о так называемых языковых патрулях не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов».

К сожалению, возможно, дипломатическое ведомство России было дезинформировано по этому поводу со стороны ответственных лиц из Нур-Султана (Целинограда). Так, уголовное дело если и было возбуждено в отношении руководителя «языковых патрулей» Куата Ахметова, то сам он так и не был задержан и водворён в СИЗО, а в последующем беспрепятственно покинул территорию республики и вылетел в Киев, где и поныне продолжает свою русофобскую и антироссийскую пропагандистскую деятельность.

Его многочисленные сторонники, а также представители других националистических движений и партий, которые сейчас проводят разрешенные митинги в столице и в Алматы против строительства Росатомом АЭС, за выход РК из ЕАЭС, против деятельности Сбербанка и развития отношений с Россией, так и не были до сих пор привлечены к уголовной ответственности. Хотя все также участвовали и в патрулях и не прекратили своей подрывной работы, направленной на дискредитацию интеграции и на разжигание межнациональной розни.

Более того, 6 октября депутатами Мажилиса единогласно был принят законопроект по вопросам визуальной информации, который якобы «должны усилить ответственность казахстанцев по отношению к госязыку, и в частности предпринимателей». Вывески на русском же языке теперь будут вывешиваться «при необходимости».

И представлял этот русофобский законопроект тот самый депутат от правящей партии Берик Абдыгалиулы, входящий в государственную комиссию по окончательной реабилитации участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС и призывавший сажать за оскорбление этих реабилитируемых «героев».

Получается, что с принятием этого закона само казахское моноэтническое государство взяло на себя ответственность проведения «мовных патрулей» сверху, так как по новым нормам предусмотрены разные меры наказания за отсутствие ценников, меню, рекламы и вывесок на казахском языке. И как после этого прикормленные провокаторы «не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов»? Скорее, наоборот, будут в первых рядах проверяющих работу тех же русскоязычных продавцов, медиков, учителей…

«1 сентября президент Казахстана в послании народу заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, и его использованию препятствовать нельзя, и добавил, что от того, что казахстанская молодёжь владеет языками, страна только выигрывает. О нулевом уровне терпимости к любым проявлениям национализма и готовности властей жёстко пресекать проявления пещерного национализма говорил президент Казахстана и на заседании Ассамблее народов Казахстана», – отметила Мария Захарова, подчеркнув решительный настрой первых лиц РК.

Но практика, к сожалению, говорит об обратном, так как после принятия таких законов реальный статус русского языка неуклонно снижается. В Вузах только 30% предметов ведется на русском языке, а процесс внедрения латиницы вместо кириллицы в казахский язык лишь еще больше отдалит казахскую молодежь от языка Пушкина. И это целенаправленная политика, проводимая в течение многих лет по инициативе Нурсултана Назарбаева, только усиливается в угоду новому интеграционному объединению с Турцией в рамках «Союза тюркских государств».

О пресечении «проявлений пещерного национализма» еще летом заговорил после начала «мовных патрулей» первый заместитель главы президентской администрации Даурен Абаев. При этом он же ранее поддержал решение Европарламента о равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Но как мы знаем, все эти бравые обещания «наказать и посадить» остались лишь на словах для успокоения Кремля.

То, что никакого пресечения деятельности казахских нацистов не будет, показывает прошедший судебный процесс по кровавому погрому дунган на юге республики в феврале прошлого года. На скамье подсудимых не только не оказалось организаторов и главных зачинщиков, но в числе первых были обвинены сами жертвы резни, которым вменили сопротивление убийствам и поджогам. Абсурд? Нет, реальность сегодняшнего настоящего, а не вымышленного Казахстана!

И, похоже, что уже после погромов уйгуров в Алматинской области 27-28 октября, которые произошли аккурат после выступлений президента Касым-Жомарта Токаева на Ассамблее народов Казахстана – то же самое в перспективе ожидает и другие меньшинства, а также и русских. Это только дело времени. И закрывать глаза на это или игнорировать происходящий рост казахского этно-центризма (нацизма) и клерикализма, может в итоге дорого обойтись, и как минимум «второй Украиной».

Вызывает серьезные опасения и выступления самого президента, который в своё время на встрече с дунганской диаспорой вместо слов поддержки и обещаний «наказать и посадить» погромщиков призвал их лучше изучать казахский язык. В частности, на той же Ассамблее народов Казахстана Касым-Жомарта Токаев сказал о неизбежности процедуры расселения сложившихся в течение столетий анклавов национальных меньшинств. В итоге это может привести под видом «ассимиляции» к элементарной этнической чистке или к ужесточению правил сегрегации населения по национальному и языковому признаку.

«Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов. Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов сельской местности и в городах нашей страны», – указал президент Казахстана во время своего выступления.

Это означает, что вместо предоставления этническим меньшинствам, в том числе и русским, политического представительства в парламенте, правительстве, в местных маслихатах (советах) власти Казахстана возьмут курс на насильственное превращение их в казахов. Вместо решения социально-экономических проблем массовой безработицы, нищеты, создания новых производств и крупных сельских хозяйств, что резко уменьшило бы межнациональное напряжение, президент и его окружение предлагают поливать разгорающийся костёр бензином и получается оправдывают действия погромщиков. Ведь они же борются огнем, камнями и топорами против этих самых «замкнутых этнических районов».

И такая политика однозначно и напрямую угрожает конкретно этническим русским и всем русскоязычным в республике! Ведь, расправившись с дунганами, уйгурами, курдами, узбеками, таджиками, чеченцами, корейцами и другими обязательно потом возьмутся за русские анклавы и деревни в Восточном и Северном Казахстане.

Но еще больше удивило высказывание Марии Захаровой о решении не предоставлять самому главному стороннику объединения Казахстана с Россией Ермеку Тайчибекову российского гражданства, только потому, что формально «преступления», за которые он осужден, то есть сами решения судов, признаются государствами ЕАЭС.

«Да, в медиапространстве ведётся дискуссия о судьбе приговорённого к 7 годам Тайчибекова за разжигание национальной розни. Он осуждён повторно, первый раз в 2015 году по аналогичному обвинению. Через адвокатов обращался с ходатайством о предоставлении российского гражданства, на что ему был соответствующий ответ дан. Суть в том, что в соответствии с федеральным законом о гражданстве, отклоняется заявление о приёме в гражданство нашей страны, поданное лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимости за совершение преступлений на территории РФ или за её пределами, либо кто преследуется в уголовном порядке в иностранных государствах за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с российскими законами», – отмечает Мария Захарова.

Но юридическая составляющая политически мотивированных решений казахстанских судов не должна никого обманывать, так как Тайчибеова судили как раз за открытую демонстрацию приверженности к русскому миру. Именно это больше всего пугает власти республики и приводит их в бешенство, так как Ермек – этнический казах. Поэтому на него и обрушен такой вал репрессий, чтобы не допустить роста подобных настроений именно в казахской национальной среде, где еще наблюдаются симпатии к России и русской культуре.

Вся его «вина», по которой его судили в 2015-м году по заявлению провластных казахских националистов из Алматы, заключается в том, что он призывал казахов и всех граждан РК присоединиться к России и создать единое государство. Где тут «разжигание национальной розни»? Ясно, что правящая элита усмотрела в этом посягательство на «суверенитет и независимость», но никаких признаков провоцирования межэтнических конфликтов в его высказываниях не было!

Более того, во время своей последней речи на том суде шестилетней давности Тайчибеков говорил, что он пытался вызвать ненависть со стороны казахских националистов именно к себе, чтобы таким образом перенаправить на себя «их ненависть, направленную на русских и на президента Путина». И это было в тот момент, когда в местных СМИ была истерия по поводу присоединения Крыма к России и постоянно слышались призывы выдавить из страны «пятую колонну» в лице русских.

И уже в этом году его осудили повторно по этой же статье за «разжигание межнациональной розни» только потому, что он дал интервью российскому изданию Украина.ру, где выступил в защиту дунган, подвергшихся кровавому нападению со стороны тех же провластных казахских националистов. Наоборот, он призвал привлечь к ответственности убийц, насильников, грабителей, подстрекателей и истинных организаторов погрома, сидящих в высоких кабинетах.

Где же тут «разжигание национальной розни»? Данный «рецидив» означает только одно, что казахстанским властям больше попросту нечего было формально предъявить Тайчибекову, а на самом деле ставилась задача его снова показательно посадить на длительный срок с целью дискредитации в глазах общества. Получается фактически Ермек пострадал именно за свою приверженность и верность России, а его просьба получить российское гражданство было естественным шагом по защите собственной жизни.

Но после такого заявления Марии Захаровой у многих сторонников России в Казахстане, в том числе и среди казахов, могут опуститься руки, ведь обязательно появится мысль, что таким образом Москва признает выдвинутые обвинения и само сфабрикованное дело в отношении пророссийского деятеля. Безусловно, по моему мнению, это ошибочное утверждение представителя МИДа РФ, так как основано на неверных сведениях и лживых ничем не подкрепленных обещаниях казахстанской элиты, которая сейчас только укрепится в своих стремлениях дальше продолжать процесс «украинизации» страны.

Сейчас важно не повторять в Казахстане прежних ошибок и не допустить развития национальной революции сверху, поддерживая дружественные силы и деятелей, готовых отстаивать идеи интеграции и сближения. И важно не оттолкнуть их сейчас в момент безудержного роста русофобии как в республике, так и по всей Центральной Азии. Ведь политика умиротворения националистически настроенных и прозападно ориентированных группировок в правящих элитах ни к чему хорошему не приведёт.

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