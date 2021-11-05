Вниманию Марии Захаровой: Стоит ли верить обещаниям властей Казахстана?

05.11.2021 17:41 (Мск), Москва, Айнур Курманов

На еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила по поводу националистических и русофобских акций в Казахстане, заявив, что на данный момент достигнуто полное единодушие и взаимопонимание с руководством республики по данному вопросу. Она также отметила, что провокаторы будут обязательно привлечены к ответственности и, таким образом, не существует каких-либо противоречий и опасений, связанных с этим.

Конечно, понятны стремления деятелей дипломатического ведомства сохранять и укреплять отношения с союзниками и партнерами по ЕАЭС и ОДКБ, и в этом нет ничего удивительного или предосудительного. Но, вместе с тем, необходим трезвый взгляд и оценка происходящих процессов в этих странах без какого-либо ретуширования и необоснованного оптимизма. Тем более, что такие комментарии могут быть порой неправильно поняты как сторонниками России, так и использованы или восприняты её противниками на свой лад.

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Тем более, с моей точки зрения не стоит доверять просто голословным утверждениям и обещаниям казахстанских чиновников, которые рапортуют о том, чего не было сделано и никогда не будет.

Так в частности, Мария Захарова на своём брифинге заявила следующее:

«С руководством Казахстана мы едины, и нет никаких сомнений в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике реагирования на такие проявления… Действия лиц, которые стоят за информационными вбросами о так называемых языковых патрулях не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов».

К сожалению, возможно, дипломатическое ведомство России было дезинформировано по этому поводу со стороны ответственных лиц из Нур-Султана (Целинограда). Так, уголовное дело если и было возбуждено в отношении руководителя «языковых патрулей» Куата Ахметова, то сам он так и не был задержан и водворён в СИЗО, а в последующем беспрепятственно покинул территорию республики и вылетел в Киев, где и поныне продолжает свою русофобскую и антироссийскую пропагандистскую деятельность.

Его многочисленные сторонники, а также представители других националистических движений и партий, которые сейчас проводят разрешенные митинги в столице и в Алматы против строительства Росатомом АЭС, за выход РК из ЕАЭС, против деятельности Сбербанка и развития отношений с Россией, так и не были до сих пор привлечены к уголовной ответственности. Хотя все также участвовали и в патрулях и не прекратили своей подрывной работы, направленной на дискредитацию интеграции и на разжигание межнациональной розни.

Более того, 6 октября депутатами Мажилиса единогласно был принят законопроект по вопросам визуальной информации, который якобы «должны усилить ответственность казахстанцев по отношению к госязыку, и в частности предпринимателей». Вывески на русском же языке теперь будут вывешиваться «при необходимости».

И представлял этот русофобский законопроект тот самый депутат от правящей партии Берик Абдыгалиулы, входящий в государственную комиссию по окончательной реабилитации участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС и призывавший сажать за оскорбление этих реабилитируемых «героев».

Получается, что с принятием этого закона само казахское моноэтническое государство взяло на себя ответственность проведения «мовных патрулей» сверху, так как по новым нормам предусмотрены разные меры наказания за отсутствие ценников, меню, рекламы и вывесок на казахском языке. И как после этого прикормленные провокаторы «не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов»? Скорее, наоборот, будут в первых рядах проверяющих работу тех же русскоязычных продавцов, медиков, учителей…

«1 сентября президент Казахстана в послании народу заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, и его использованию препятствовать нельзя, и добавил, что от того, что казахстанская молодёжь владеет языками, страна только выигрывает. О нулевом уровне терпимости к любым проявлениям национализма и готовности властей жёстко пресекать проявления пещерного национализма говорил президент Казахстана и на заседании Ассамблее народов Казахстана», – отметила Мария Захарова, подчеркнув решительный настрой первых лиц РК.

Но практика, к сожалению, говорит об обратном, так как после принятия таких законов реальный статус русского языка неуклонно снижается. В Вузах только 30% предметов ведется на русском языке, а процесс внедрения латиницы вместо кириллицы в казахский язык лишь еще больше отдалит казахскую молодежь от языка Пушкина. И это целенаправленная политика, проводимая в течение многих лет по инициативе Нурсултана Назарбаева, только усиливается в угоду новому интеграционному объединению с Турцией в рамках «Союза тюркских государств».

О пресечении «проявлений пещерного национализма» еще летом заговорил после начала «мовных патрулей» первый заместитель главы президентской администрации Даурен Абаев. При этом он же ранее поддержал решение Европарламента о равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Но как мы знаем, все эти бравые обещания «наказать и посадить» остались лишь на словах для успокоения Кремля.

То, что никакого пресечения деятельности казахских нацистов не будет, показывает прошедший судебный процесс по кровавому погрому дунган на юге республики в феврале прошлого года. На скамье подсудимых не только не оказалось организаторов и главных зачинщиков, но в числе первых были обвинены сами жертвы резни, которым вменили сопротивление убийствам и поджогам. Абсурд? Нет, реальность сегодняшнего настоящего, а не вымышленного Казахстана!

И, похоже, что уже после погромов уйгуров в Алматинской области 27-28 октября, которые произошли аккурат после выступлений президента Касым-Жомарта Токаева на Ассамблее народов Казахстана – то же самое в перспективе ожидает и другие меньшинства, а также и русских. Это только дело времени. И закрывать глаза на это или игнорировать происходящий рост казахского этно-центризма (нацизма) и клерикализма, может в итоге дорого обойтись, и как минимум «второй Украиной».

Вызывает серьезные опасения и выступления самого президента, который в своё время на встрече с дунганской диаспорой вместо слов поддержки и обещаний «наказать и посадить» погромщиков призвал их лучше изучать казахский язык. В частности, на той же Ассамблее народов Казахстана Касым-Жомарта Токаев сказал о неизбежности процедуры расселения сложившихся в течение столетий анклавов национальных меньшинств. В итоге это может привести под видом «ассимиляции» к элементарной этнической чистке или к ужесточению правил сегрегации населения по национальному и языковому признаку.

«Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов. Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов сельской местности и в городах нашей страны», – указал президент Казахстана во время своего выступления.

Это означает, что вместо предоставления этническим меньшинствам, в том числе и русским, политического представительства в парламенте, правительстве, в местных маслихатах (советах) власти Казахстана возьмут курс на насильственное превращение их в казахов. Вместо решения социально-экономических проблем массовой безработицы, нищеты, создания новых производств и крупных сельских хозяйств, что резко уменьшило бы межнациональное напряжение, президент и его окружение предлагают поливать разгорающийся костёр бензином и получается оправдывают действия погромщиков. Ведь они же борются огнем, камнями и топорами против этих самых «замкнутых этнических районов».

И такая политика однозначно и напрямую угрожает конкретно этническим русским и всем русскоязычным в республике! Ведь, расправившись с дунганами, уйгурами, курдами, узбеками, таджиками, чеченцами, корейцами и другими обязательно потом возьмутся за русские анклавы и деревни в Восточном и Северном Казахстане.

Но еще больше удивило высказывание Марии Захаровой о решении не предоставлять самому главному стороннику объединения Казахстана с Россией Ермеку Тайчибекову российского гражданства, только потому, что формально «преступления», за которые он осужден, то есть сами решения судов, признаются государствами ЕАЭС.

«Да, в медиапространстве ведётся дискуссия о судьбе приговорённого к 7 годам Тайчибекова за разжигание национальной розни. Он осуждён повторно, первый раз в 2015 году по аналогичному обвинению. Через адвокатов обращался с ходатайством о предоставлении российского гражданства, на что ему был соответствующий ответ дан. Суть в том, что в соответствии с федеральным законом о гражданстве, отклоняется заявление о приёме в гражданство нашей страны, поданное лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимости за совершение преступлений на территории РФ или за её пределами, либо кто преследуется в уголовном порядке в иностранных государствах за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с российскими законами», – отмечает Мария Захарова.

Но юридическая составляющая политически мотивированных решений казахстанских судов не должна никого обманывать, так как Тайчибеова судили как раз за открытую демонстрацию приверженности к русскому миру. Именно это больше всего пугает власти республики и приводит их в бешенство, так как Ермек – этнический казах. Поэтому на него и обрушен такой вал репрессий, чтобы не допустить роста подобных настроений именно в казахской национальной среде, где еще наблюдаются симпатии к России и русской культуре.

Вся его «вина», по которой его судили в 2015-м году по заявлению провластных казахских националистов из Алматы, заключается в том, что он призывал казахов и всех граждан РК присоединиться к России и создать единое государство. Где тут «разжигание национальной розни»? Ясно, что правящая элита усмотрела в этом посягательство на «суверенитет и независимость», но никаких признаков провоцирования межэтнических конфликтов в его высказываниях не было!

Более того, во время своей последней речи на том суде шестилетней давности Тайчибеков говорил, что он пытался вызвать ненависть со стороны казахских националистов именно к себе, чтобы таким образом перенаправить на себя «их ненависть, направленную на русских и на президента Путина». И это было в тот момент, когда в местных СМИ была истерия по поводу присоединения Крыма к России и постоянно слышались призывы выдавить из страны «пятую колонну» в лице русских.

И уже в этом году его осудили повторно по этой же статье за «разжигание межнациональной розни» только потому, что он дал интервью российскому изданию Украина.ру, где выступил в защиту дунган, подвергшихся кровавому нападению со стороны тех же провластных казахских националистов. Наоборот, он призвал привлечь к ответственности убийц, насильников, грабителей, подстрекателей и истинных организаторов погрома, сидящих в высоких кабинетах.

Где же тут «разжигание национальной розни»? Данный «рецидив» означает только одно, что казахстанским властям больше попросту нечего было формально предъявить Тайчибекову, а на самом деле ставилась задача его снова показательно посадить на длительный срок с целью дискредитации в глазах общества. Получается фактически Ермек пострадал именно за свою приверженность и верность России, а его просьба получить российское гражданство было естественным шагом по защите собственной жизни.

Но после такого заявления Марии Захаровой у многих сторонников России в Казахстане, в том числе и среди казахов, могут опуститься руки, ведь обязательно появится мысль, что таким образом Москва признает выдвинутые обвинения и само сфабрикованное дело в отношении пророссийского деятеля. Безусловно, по моему мнению, это ошибочное утверждение представителя МИДа РФ, так как основано на неверных сведениях и лживых ничем не подкрепленных обещаниях казахстанской элиты, которая сейчас только укрепится в своих стремлениях дальше продолжать процесс «украинизации» страны.

Сейчас важно не повторять в Казахстане прежних ошибок и не допустить развития национальной революции сверху, поддерживая дружественные силы и деятелей, готовых отстаивать идеи интеграции и сближения. И важно не оттолкнуть их сейчас в момент безудержного роста русофобии как в республике, так и по всей Центральной Азии. Ведь политика умиротворения националистически настроенных и прозападно ориентированных группировок в правящих элитах ни к чему хорошему не приведёт.