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Новости Украины

В случае, если в результате боевых действий на Украине в мире возникнет продовольственный кризис, в организации голода должна быть обвинена Россия.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила посетившая Киев вице-премьер Канады Христя Фриланд, дед которой был украинским коллаборантом и главредом газет, прославлявших Гитлера и СС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фриланд, вина России в том, что она не позволяет вывезти зерно из украинских портов.

«Есть очень большая тревога во всем мире сейчас – что не будет достаточно еды из-за этой войны. Мы понимаем, что на складах в Украине есть зерно и что Украина хочет это зерно экспортировать. Но Россия не разрешает этот экспорт из-за закрытия Одессы, закрытия Черного моря. Мы сегодня много разговаривали с украинским правительством о сотрудничестве, как можно вынести на мировой уровень этот вопрос, чтобы люди понимали. Люди на Ближнем Востоке, люди в Африке понимали, что, если нечего есть – это вина России, которая блокирует украинские порты», – заявила Фриланд.