Внук Бандеры требует ввести украинские войска в Москву

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Украине до полной победы нужно дойти до российской столицы. Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил внук главаря ОУН и его полный тезка Степан Бандера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Младший Бандера провел аналогию с тем, как антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны зашла в Берлин и оккупировала его.

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«Нужно, чтобы Москва пылала. На этом вопросе, когда тут, на Западе, показывают, как они с ужасом воспринимают, что в Москве может произойти, когда объясняют, что эта война должна закончиться в Москве, они делают квадратные глаза», – сказал внук главаря ОУН.

«Но нужно напомнить, что в 1945 году война закончилась в Берлине. То есть, чтобы этот рейх уничтожить, нужно дойти до его «Берлина». Это в данном случае Москва», – заявил Бандера.