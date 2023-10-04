Внук де Голля встал на сторону России против англо-саксов

Елена Острякова.  
04.10.2023 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 669
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Франция


Конфликт на Украине развязан США и НАТО.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине развязан США и НАТО. Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Учитывая существующий конфликт, который был спонсирован и подготовлен США и НАТО, мы стоим перед лицом столкновения цивилизаций. США никогда не признавали, что Россия может процветать и развиваться сама по себе, независимо. США никогда не соглашались с тем, что Россия это отдельная цивилизация, которая продвигает идеи многополярности в плюралистическом мире и преследует идеи универсализма», – сказал де Голль.

Он считает, что все страны, сопротивляющиеся доминированию англо-саксов, поддерживают в этом конфликте Россию.

«Нужно четко понимать, что нынешний конфликт на Украине – это идеологический конфликт. Именно поэтому он находит отклик во всех странах, движимых идеями многополярности. Нужно сказать, что эти страны будут процветать независимо от англо-саксонского мира, продвигать свою самобытность в образовании и семейные ценности. Таким образом, мы можем сказать, что Россия становится хранителем христианских ценностей», – сказал де Голль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть