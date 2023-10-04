Внук де Голля встал на сторону России против англо-саксов

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Конфликт на Украине развязан США и НАТО.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая существующий конфликт, который был спонсирован и подготовлен США и НАТО, мы стоим перед лицом столкновения цивилизаций. США никогда не признавали, что Россия может процветать и развиваться сама по себе, независимо. США никогда не соглашались с тем, что Россия это отдельная цивилизация, которая продвигает идеи многополярности в плюралистическом мире и преследует идеи универсализма», – сказал де Голль.

Он считает, что все страны, сопротивляющиеся доминированию англо-саксов, поддерживают в этом конфликте Россию.

«Нужно четко понимать, что нынешний конфликт на Украине – это идеологический конфликт. Именно поэтому он находит отклик во всех странах, движимых идеями многополярности. Нужно сказать, что эти страны будут процветать независимо от англо-саксонского мира, продвигать свою самобытность в образовании и семейные ценности. Таким образом, мы можем сказать, что Россия становится хранителем христианских ценностей», – сказал де Голль.