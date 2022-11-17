Внук легендарного Гастелло презентовал книгу о мире криминального ада

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В среду, 16 ноября, в легендарной московской чебуречной «Дружба» на Сухаревке состоялась презентация первой книги московского политтехнолога Николая Гастелло «Рэкетиры никому не нужны».

Это детектив, действие которого происходит в Москве 90-х, в том числе и в этой самой чебуречной. Последним обстоятельством и был обусловлен выбор места презентации.

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Гастелло в 90-х служил в московской прокуратуре, поэтому мир криминального ада, насилия, бандитизма, проституции, наркотиков и рэкета знает не понаслышке.

Роман писался не с помощью компьютера или ручки, а в айфоне – в течение полугода. Издателем выступил друг и партнер Гастелло – один из руководителей «Проектного офиса развития Арктики» московский политтехнолог Николай Доронин.

Автор обложки – ростовская художница, которой Николай дал техзадание, кто и что должно быть изображено. Друг Гастелло – актер Иван Охлобыстин – написал послесловие к роману, которое было вынесено на суперобложку.

Текст «Рэкетиров» не только издан на бумаге, но и выложен автором в свободном доступе формате PDF https://reketbook.ru/

Помимо этого есть и аудиоверсия – роман озвучил известный актер Евгений Дятлов.

Презентацию в чебуречной посетила московская богема: писатели, журналисты, пранкер Лексус с женой-красавицей, байкеры, рокеры, бывшие вице-губернаторы, одесский журналист-политэмигрант Валентин Филиппов, одноклассницы автора романа, издатели, политтехнологи и исследователи Арктики, которые пили водку и закусывали ее горячими чебуреками.

Николай Гастелло – внук легендарного советского летчика времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло.

В нулевых и десятых в качестве политтехнолога работал на Украине с Сергеем Тигипко, Натальей Королевской и Партией регионов.