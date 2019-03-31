Внук Порошенко оскандалился на избирательном участке
Петр Порошенко проголосовал на выборах на избирательном участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины, куда он приехал вместе с женой, дочерьми, внуком и сыном, передает корреспондент ПолитНавигатора.
«Я сегодня проголосовал за Украину, так же как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», — сказал Порошенко, выразив уверенность в том, что выборы хорошо организованы.
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Порошенко не удержался от критики своих оппонентов.
«К сожалению, оппозиционные кандидаты воспользовались всем, чтобы поливать всех грязью, но я твердо убежден, что украинцы продемонстрируют чрезвычайно высокий уровень ответственности во время голосования», — добавил Порошенко.
В период посещения избирательного участка пока еще президента Украины окружало плотное кольцо телохранителей.
Во время голосования Порошенко передал бюллетень внуку, но тот его уронил, потом наступил на него и чуть не порвал.
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