Внук Зюганова идёт на выборы мэра Москвы. Что ему светит?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова 34-летний Леонид будет выдвинут кандидатом от партии на выборах мэра Москвы. Такое решение было принято на заседании кадровой комиссии партии коммунистов.

Об этом сообщил лидер московской организации КПРФ Николай Зубрилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Принятое решение горячо приветствовал лидер Левого Фронта Сергей Удальцов.

«У Леонида Зюганова за плечами два созыва в гордуме, он хорошо знает проблемы Москвы и пользуется внутрипартийной поддержкой. Это молодой, яркий и перспективный кандидат, у которого достаточно авторитета и опыта для такой кампании», – написал Удальцов в своем тг-канале.

Политолог Илья Гераскин полагает, что выбор кандидата обусловлен тем, что вероятный кандидат от КПРФ на президентских выборах 2024 года и преемник Зюганова на посту главы партии Юрий Афонин просто не захотел принимать участие в кампании, обреченной на провал.

«Задача у КПРФ была найти относительно приличного и подконтрольного лично Зюганову кандидата, готового разгромно проиграть Собянину. Кроме того, внук Геннадия Андреевича — более безопасный и управляемый персонаж, чем условные Парфёнов и Енгалычева (депутат Госдумы, близкий к скандально лишенному мандата Валерию Рашкину, и депутат Мосгордумы, избрана при помощи «умного голосования» блогера-уголовника Навального – ред)», – написал Гераскин.

С ним не согласен его коллега Павел Салин. Он считает, что Зюганова-внука выдвигают как преемника Зюганова-деда.

«Если цель создать хотя бы заметную конкуренцию Собянину и определенные проблемы на выборах, то кандидатура абсолютно негодная. Если речь идет о том, что Зюганов перед уходом на пенсию пытается закрепить позиции своего внука с прицелом на руководство КПРФ. Тогда решение вполне обоснованное и логичное», – сказал Салин в интервью НСН.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что если такой план и существует, он обречен на провал.

«Россия не Франция, КПРФ не Национальный фронт, а Геннадий Зюганов не Ле Пен. Никакой «семейной верности фамилии» в нашей стране не существует, и рассчитывать на это бессмысленно. Зюганов-младший – в принципе малоизвестный политик, не обладающий минимально необходимой для большой игры в Москве популярностью. Руководство КПРФ – закрытый привилегированный клуб – безусловно, в основном недовольно этим решением. Это недовольство еще проявится. На выборах мэра Москвы кандидата от КПРФ с фамилией Зюганов ждёт определённо неблагоприятный результат. Вторым он с высокой вероятностью не будет», – написал Орлов.

Кандидат политических наук из Рязани Александр Семёнов предполагает, что КПРФ обкатывает сценарий семейной преемственности, который будет впоследствии использоваться в других сферах России.

«Сколько у нас различных “принцев” в разных сферах сидит и ждёт своего часа “престолонаследия”. И где, как не на выборах можно в реальном режиме потестировать непосредственную реакцию на такие акты “престолонаследия”», – написал он.

«Вообще-то, это более чем естественно – хотеть передать свою партию или свою должность родному человеку, ребенку или внуку. Это простое и понятное стремление. Отставляют же люди в наследство дома или деньги. В общем, я бы не стал осуждать Зюганова-деда за то, что он хочет отдать компартию Зюганову-внуку. Он просто хорошо понимает, в каком направлении движется российское общество. Куда-то туда, ко всему естественному и простому», – соглашается с этим тезисом политолог Алексей Шабуров.

Политолог Илья Ананьев считает, что пока схема «престолонаследия» только тестируется.

«Внук Геннадия Зюганова – «сюрприз из табакерки» компартии, согласованный на Старой площади. Есть ощущение, что Кремль начнёт «снимать» отношения людей к семейной преемственности власти. И выращенных ей детей с известной фамилией родителя», – написал он.

Другая группа экспертов рассуждает о перспективах Зюганова-внука на московских выборах. Либеральный политолог Илья Гращенков полагает, что его выдвигают как умеренного коммуниста, чтобы привлечь молодежь.

«КПРФ в Москве сильно просела из-за СВО. Столица в целом за нормализацию, а КПРФ, как и СРЗП, выступают в качестве драйвера военно-патриотической темы, что не позволяет многим противникам власти рассматривать их в качестве партии второго выбора», – написал Гращенков.

Московский либеральный политик Николай Колосов предлагает виртуально трансформировать искусственную «умеренность» Зюганова в радикальную оппозиционность.

«Теоретически навальнисты и Кац, сговорившись, могли бы устроить угарную избирательную кампанию молодому Зю в Интернете. «Зюганов – кандидат партии мира». «Зюганов за освобождение Навального». Сконструировать виртуального идеального кандидата от либеральной оппозиции и сделать вид, что это Зюганов. Приписывать Зю остро оппозиционные лозунги, рисовать за него плакаты, генерировать мемы. Внучок бы нелепо оправдывался, рассказывал, что он за Зет и за то, чтобы вообще всех либералов посадили. И все бы ржали и писали «Ох, как круто ты путинцев за нос водишь, давай, родной, вали эту власть чекистов и кооператив Озеро поганый», – написал Колосов.

Однако политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что Зюганов-внук – это идеальная кандидатура на выборах мэра Москвы от КПРФ, поскольку на него имеется обширный компромат.

Политтехнолог Константин Калачев допускает предварительную договоренность между КПРФ и Собяниным по вопросу электронного голосования (ДЭГ)

«Выдвижение внука Зюганова на выборах мэра Москвы похоже на результат переговоров мэрии с руководством КПРФ, по итогам которых стороны могут получить полное взаимное удовлетворение. Если именно ДЭГ выведет Зюганова-младшего на второе место с приличным результатом, КПРФ может даже поагитирует за ДЭГ. Собянин проведет голосование красиво», – пишет Калачев.

Политолог Максим Жаров, как всегда, выступает с «перпендикулярной» точкой и допускает, что Собянин вообще не будет принимать участия в выборах.

«Зюганов-внук на выборах мэра Москвы — это «кандидат на вырост» во всех смыслах этого слова. И дело не только в попытках пресловутой «преемственности» внутри КПРФ. Как бы ни смешна была эта параллель, но представьте, что Дональд Трамп, в рамках «досудебного урегулирования» по его делу согласившийся не баллотироваться на выборах-2024, выдвигает на эти выборы своего сына. Зюганов-старший сейчас (по совсем другим причинам) находится в похожей ситуации. И особенно выражение «кандидат на вырост» применимо к Зюганову-внуку, если Собянин НЕ БУДЕТ участвовать в выборах мэра Москвы в этом году», – пишет Жаров.

Редактор ФедералПресс Андрей Гусий считает, что выдвижение Зюганова-внука демонстрирует кризис в КПРФ и в целом в системной оппозиции.

«Политическая система в части системной оппозиции пришла к тому, что есть федеральные руководители партий… И все… А нет больше политиков с нормальной узнаваемостью или рейтингом доверия. И внук Зюганова – тому крайне яркий пример», – написал Гусий.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев предрекает крах КПРФ после такого решения.

«Эта история выглядит крайне негативно, в стиле советской партийной номенклатуры. А с другой стороны, где мнение рядовых членов партии, где партийная демократия? К сожалению, возникает ощущение, что вместо того, чтобы создать реальную массовую левую партию, которая возьмет на себя всю боль обездоленных, КПРФ переродилась в партию номенклатуры – клон КПСС. Это может стать концом этой партии», – написал Суздальцев.

С этим мнением с юмором соглашается профессор Дмитрий Евстафьев.

«Считаю принятие постановления ЦК КПРФ “О передаче руководящих должностей в КПРФ по наследству” совершенно назревшим. Ленин после этого сам из Мавзолея выйдет. Вопрос сам собой решится. Как грится, двух зайцев, – одним Зюгановым», – написал он.