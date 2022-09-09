«Внуки» вышли на пикет чиновников ООН: «Хватит обстреливать школы Донбасса!»

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Новости Украины

В Москве под зданием представительства ООН впрошла акция требованиями обратить внимание на обстрелы школ Донбасса украинской армией.

Мероприятие организовали активисты международного движения «Внуки», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В движении давно скептически относятся к эффективности таких международных структур, как ООН или ОБСЕ, однако уверены, что это не значит, что не надо им напоминать об их обязанностях.

«Мы передали обращение с требованием обратить, наконец, внимание на обстрелы школ Донбасса со стороны Украины. Направить туда наблюдателей, вспомнить, наконец, о существовании Конвенции ООН о правах ребёнка! Так называемый «цивилизованный мир» обязан открыть глаза. Я была на Донбассе, общалась с местными детишками – те, что помладше, даже не знают, как это – жить с ощущением абсолютной безопасности. Они привыкли прятаться от снарядов, слышать регулярные звуки обстрелов и узнавать, что кто-то из города ранен или погиб…», – пояснила организатор пикета Татьяна Поп, глава организации «Внуки».

Она подчеркнула, что в ЛДНР сейчас 1300 школ, и каждая остается потенциальным объектом для террористических атак со стороны Украины.

«Буквально сегодня в Донецке опять обстреляли школу и детсад в Петровском районе, рядом погибло два человека, слава Богу, что дети не пострадали. Это надо остановить!» – призывает общественница.

Участники акции обратили внимание, что обстрелы школ происходят практически каждые 10 дней, и если летом детей в учебных заведениях не было, то сейчас риски максимальные.

Активисты напомнили, что в мае под обстрелами ВСУ погибло несколько сотрудников донецких школ.

Пикетчики продемонстрировали рисунки с просьбами о мире, которые прислали дети Донбасса, а также простреленный глобус, привезенный из одной из донецких школ. «Символично», что осколок влетел в район Украины, а вылетел «где-то из Америки», отметил один из активистов.