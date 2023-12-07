Внушаемость народа и «рыцарство» власти – Крымский митрополит предостерегает от двух исторических болезней России

Есть определенная аналогия между событиями 1917 года и тем, что происходит в современной России сейчас. Та же самая цель – обескровить Россию и сделать из нее прокси-государство для борьбы с тем же Китаем.

Об этом в эфире «Крым 24» на презентации своей книги «Гибель Империи. Российский урок» заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, похожи! Военные действия, раз. Военные действия по отношению к России в 1917 году были таковы, и немцы это не скрывали – Россию обескровить и подчинить себе. Они не хотели смерти государя, тем более императрицы, они не хотели рвать отношения с Россией, но подчинение себе – и в смысле ресурсов, и в смысле политики. И даже не ресурсы главное, ресурсы можно купить, а в смысле создания прокси-армии. Россию можно было начинать использовать в войне против одних, других и третьих. Вот в чём главная цель, вот за что сейчас бьются», – подчеркнул он.

По словам митрополита, Западу нужна покорная Россия, которая сидит в «Большой восьмёрке» и делает всё, что ей укажут в интересах «демократии».

«Вот, сейчас у нас ситуация – что им Гертруда? Украина им нужна, в первую очередь, как прокси-армия против России, а Россия им нужна как прокси-армия против Китая. Они купят себе наше сырьё, и сейчас покупают. Совершенно спокойно решат все остальные вопросы, что можно решить за деньги. А вот, создать Россию как прокси-государство против Китая – это уже задача. И для этого надо было либо так называемым демократическим путём изменить так называемый режим, чтобы он слушался и сидел в этой «восьмёрке» покорно, исполняя то, что ему предпишут. Кто же будет приводить Китай к общему знаменателю – Вьетнам, Япония, Южная Корея? Нет. Вот этого у нас не понимают совершенно, что задача-то именно в том, чтобы изменить Россию, трансформировать. А как изменить сознание, мы видим на примере нашего народа малоросов, русских, которым 2-3 года хватило и всё, они готовы убивать», – указал Тихон.

Русские, по его мнению, довольно бесхитростный народ, и склонны принимать на веру многое, за что потом и платятся.

«Кстати сказать, потрясающую фразу, созерцается все то, что происходит в России, сказал Морис Палеолог, тогдашний посол Французской республики в Петрограде. Он сказал: я не знаю народа, более подверженного влияниям и внушениям, чем народ русский. Хоть убейте, это действительно так. Посмотрите на нашу историю. Да, мы выходим из тяжёлых ситуаций, выкручиваемся и так далее. Но нет более внушаемого народа, чем мы. Как вообще в принципе славяне. И это тоже надо иметь в виду. И немцы внушаемы, конечно, и французы, и американцы. Но у нас это является особой болезнью. И здесь это поправочку на ветер надо всегда брать», – считает митрополит.

«Конечно, всё актуально. И чуть-чуть будет слабость, а надеюсь я – не будет, чуть-чуть будет возможность как-то резко всё изменить, конечно воспользуются, и внутренние силы, и внешние силы. Мы сейчас не будем там клеймить кого-то, говорить кто есть кто и так далее, и так далее. Но опасность, конечно же, есть всегда», – подчеркнул он.

Глава Крымской митрополии добавил, что сейчас совсем другая ситуация, поскольку есть скоординированность с обществом и его вовлеченность, чего не смог сделать Николай II.

«Я почитаю царя-мученика и его семью, у меня дома стотя иконы – и в каждом храме, который я пытаюсь строить, но разборы полётов никто не отменял, работу над ошибками никто не отменял, и здесь без всякого осуждения просто посмотреть, как и что. Были ещё ошибки, и тоже о них надо говорить. Рыцарство государя было удивительным, совершенно, он не предполагал подлости в других людях. Но одно дело, когда ты рыцарь на поединке, а другое дело, когда ты рыцарь, и манипулируют твоими близкими и убивают твоих близких», – пояснил Тихон.

Владыка поделился, что недавно перечитал большую книгу о российской контрразведке. И спецслужбам того времени было запрещено работать по союзникам.

«Англичане устраивали заговор, англичане – ещё одна составляющая февральского переворота (1917), англичане сознательно это всё делали, наш союзник, России, но по ним не работали. Так же, как не работала военная контрразведка по нашим офицерам. Особенно по старшим офицерам. Как? Те, кто принесли императору присягу и России, как мы будем по ним работать? А все главнокомандующие, и это страшно сказать, предали императора. И это была последняя капля в этой кровавой истории», – заключил митрополит.