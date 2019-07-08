«Внутреннее государство» толкает Трампа на путь конфронтации с РФ

08.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Договоренности президентов США и России не имеют особого значения и не помогут снизить напряженность в российско-американских отношениях.

Об этом «Коммерсанту» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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По его словам, нет ничего удивительного, что уже после встречи президентом США и России в Осаке Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля», целью которой называется содействие соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости от Москвы, борьбе с российской пропагандой и предотвращении кибератак.

«В том, что доклад USAID был обнародован уже после встречи президентов Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке, на самом деле нет ничего необычного. Бюрократическая машина в США имеет колоссальную инерцию и слабо реагирует на информационные поводы, даже если речь идет о событиях с участием американского президента. Так что, о чем бы ни договаривался президент США с Владимиром Путиным или каким-то другим лидером, «внутреннее государство» в Америке имеет свою логику и действует по своим установкам, отработанным годами», – сказал Батюк.

Он полагает, что рутинный документ может иметь особый резонанс в связи набирающей обороты президентской кампаний в США, по итогам которой в следующем году будет избран новый глава США.

«Президент Трамп неоднократно демонстрировал решимость сокращать расходы за пределами США, которые напрямую не ведут к решению внутренних проблем страны. Однако концепция USAID фактически противоречит этой логике Трампа, напоминая, что «внутреннее государство» в США действует по своим канонам», – подчеркнул политолог.

Он также убежден, что главная цель доклада USAID состоит в том, чтобы «сохранить конфронтационную модель отношений с Россией на годы вперед независимо от того, кто станет будущим президентом США».