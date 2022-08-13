«Внутреннее море НАТО»: реальны ли угрозы закрыть Балтику для российского флота?

За полгода, прошедшие с момента начала СВО на Украине, радикально поменялся военно-политический расклад на Балтике, а угроза российской нацбезопасности в этом регионе из разряда гипотетических выдвинулась в реальные и первоплановые.

Как известно, Швеция и Финляндия резко изменили своему прежнему нейтральному статусу и сейчас находятся в активной фазе вступления в НАТО. Решение об этом уже одобрили руководящие органы Альянса, а также США, снято принципиальное препятствие в виде позиции Турции, от которой скандинавы откупились согласием на выдачу осевших у них курдских политических беженцев. Так что, несмотря на ряд мелких формальностей, которые еще следует преодолеть, можно считать что Хельсинки и Стокгольм уже в НАТО.

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Что это меняет для России, тоже разжевывать не надо. Во-первых, такой расклад минимизирует исторические достижения Петра Великого, возвращая Россию на Балтике фактически если не в допетровские времена, то близко к этому – никогда еще за последние 300 лет территориальный российский контроль на Балтийском море не был столь ничтожен. По сути, Балтфлот России оказывается заперт на рейдах Калининградской области и небольшом пятачке Финского залива в районе Санкт-Петербурга, что само по себе сужает оперативное пространство для военного маневра в случае возникновения внештатных ситуаций.

Более того, финны уже пообещали авансом, что сразу по вступлении в Альянс они закроют Балтийское море для российских военных кораблей. Такие же угрозы раздаются и из Эстонии, непосредственно примыкающей на севере к базам Балтфлота.

«Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — заносчиво заявил на днях министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

И хоть у нас принято высмеивать геополитические потуги прибалтийских карликов, однако в данной ситуации они будут в своем праве и весь коллективный Запад их поддержит. Таким образом, мяч инициативы окажется на их стороне.

Всякий раз, когда российским кораблям понадобиться выдвигаться из баз в русской части Финского залива, нужно будет запрашивать разрешения Хельсинки, Стокгольма и Таллина на перемещение в их территориальных водах, и достаточно будет одного щелчка натовских пальцев для отказа в этом, после чего вариантов у России будет оставаться ровно два: или идти напролом, нарываясь на международный инцидент, или молча проглатывать обиду до лучших времен.

Более того, в руках НАТО оказывается легальная возможность отрезать корабли на рейдах близ Питера от штаба Балтийского флота в Калининграде. В случае реальной угрозы России со стороны НАТО это даст возможность морской блокады Санкт-Петербурга. Зажатому со всех сторон Балтфлоту и развернуться-то негде будет в таких условиях. И это совсем не шутка, а реальность, к которой нужно быть готовыми.

Кроме того, следует иметь в виду еще вот какой нюанс. Нейтральный статус Финляндии и обязательство не вступать во враждебные СССР, а затем и его преемницы РФ военные блоки был не благотворительным жестом со стороны финнов, а прямым следствием их поражения в Зимней войне 1939-1940 года, когда Финляндия уступила СССР существенную зону безопасности в Карелии вместе с расположенными на этих землях укреплениями «линии Маннергейма», отодвинув границу от Ленинграда на 70 километров.

Сегодня же, вступив в НАТО, Финляндия по сути, в одностороннем порядке денонсировала свои обязательства по договору с СССР. И как знать – не придет ли в голову политикам в Хельсинки попробовать вернуть назад отданные Сталину земли. Сегодня это звучит как фантастика, а завтра, а особенно послезавтра может стать былью. В любом случае, готовыми нужно быть ко всему.

Что же делать России в сложившихся обстоятельствах? В Москве уже звучат голоса в пользу того, чтобы рассматривать такие шаги Эстонии и Финляндии, как агрессию. Но этого мало. Чисто умозрительно можно было бы вспомнить о положениях Ништадтского мира 1721 года, положившего конец Северной войне со шведами. Да вот беда – с тех пор прошло триста лет, и геополитическая реальность успела поменяться несколько раз.

Мало того, что нет Российской империи, а современная РФ является ее разве что культурно-исторической, но никак не юридической правопреемницей. Но даже если бы и являлась, с момента заключения Ништадского мира утекло столько воды, что сегодня говорить о нем можно с тем же успехом, как Украине – денонсировать итоги Переяславской Рады или Кючук-Кайнарджийского договора времен Екатерины Второй.

Напомню, после Первой Мировой, русской революции и появления на свет независимых прибалтийских лимитрофов «ништадская» реальность ушла в прошлое – Россия потеряла большинство портов на Балтике и более того – согласилась с этим в обмен на международное признание СССР.

После Второй Мировой Европа несколько десятков лет жила в Ялтинском и Потсдамском мире, границы и сферы влияния в котором были определены победителями нацизма на соответствующих конференциях. Уже не Россия, но СССР вернул себе Прибалтику вместе с ее портами, но легитимизировалось это не апелляциями к старине, а вновь открывшимися обстоятельствами и договорами, аннулировавшими заключенные царями и не имевшими к ним никакого отношения.

А после подписания в Хельсинки 1 августа 1975 года всем известного Заключительного акта первого саммита глав государств и правительств государств-участников СБСЕ, мы успели некоторое время пожить в «хельсинской» реальности, закреплявшей принцип нерушимости границ в послевоенной Европе.

Однако с распадом сначала СССР, затем Чехословакии, а затем и Югославии, и «Хельскинский» мир канул в Лету. Отсылки к нему сегодня имеют лишь познавательно-историческое значение, в противном случае придется проворачивать геополитический фарш назад, ставя под сомнение легитимность самой РФ – ведь она возникла на международной арене как самостоятельное государство именно вследствие добровольного нарушения участниками СССР хельсинских принципов нерушимости границ.

Правда в том, что СССР распустили не заморские супостаты, а сами советские вожди, и сделали это добровольно. Признав независимость, в том числе и Эстонии с Латвией и Литвой.

Таким образом, сегодня у РФ остается весьма ограниченный инструментарий воздействия на прибалтийских лимитрофов. Это, во-первых, сухопутная транспортная блокада, перекрывающая им доходы от транзита. Во-вторых, это угроза применения тактического ядерного оружия – как крайний вариант самозащиты. Ну и сухопутная специальная военная операция, аналогичная украинской.

«Они просто рассчитывают, что полностью Финский залив сможет простреливаться ракетами Финляндии и Эстонии. Мы в своё время говорили, что вступление в Финляндии или в Швеции в НАТО для нас не является чем-то неординарным, в том случае если это не представляет угрозу для нашей страны», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов, оценивая серьезность сигналов от эстонского Минобороны про переговоры с Финляндией о создании общей системы противоракетной обороны, которая позволит закрывать Финский залив для российских военных кораблей.

России есть чем на это ответить. Это и «зоны запрета доступа», это и ЗРК С-400, и комплексы «Бастион» с ракетами «Оникс» и комплексы «Искандер».

При выполнении боевых задач, российские корабли будут прикрываться с берега системами С-350, или уходить под охрану российских фрегатов.

Новую северную антироссийскую коалицию в составе трех прибалтов, финнов, шведов и поляков можно представить довольно легко. Но тут тоже надо понимать, что воевать на два фронта России ни к чему. Это значит, что вплотную заняться прибалтами Москва сможет не раньше, чем закроет вопрос на Украине.

И вот тут-то возникает та самая опасная временная вилка – если Запад решит, что пора, и балтийские карлики получат отмашку от старших братьев в Вашингтоне и Лондоне, они могут пойти на обострение с Россией по вопросу флота, не дожидаясь окончания СВО на Украине. Особенно если она будет затягиваться.