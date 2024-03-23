Внутренний раздрай в США выйдет на невиданный уровень, если не отвлекать внимание Украиной

Вадим Москаленко.  
23.03.2024 19:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Нынешний клинч республиканцев и демократов в США может усугубиться, если конфликт на Украине окажется заморожен, и администрация Джо Байдена упустит возможность переключать внимание на внешнюю «русскую угрозу».

Это дал понять в своем выступлении на Киевском форуме безопасности экс-посол по особым поручениям Госдепа США Стивен Сестанович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний клинч республиканцев и демократов в США может усугубиться, если конфликт на Украине окажется...

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«Заморозка патовой ситуации на войне приведёт к политическому кризису в США. Если эта война будет заморожена, в политической жизни США начнётся более серьёзный кризис», – сказал Сестанович.

Он подчеркнул, что победа над Россией может исправить ситуацию.

«После такого политического кризиса, когда США выйдут из этой патовой ситуации, мы увидим возрождение, мы увидим возрождение традиционной политики», – разглагольствовал дипломат.

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