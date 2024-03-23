Внутренний раздрай в США выйдет на невиданный уровень, если не отвлекать внимание Украиной

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Нынешний клинч республиканцев и демократов в США может усугубиться, если конфликт на Украине окажется заморожен, и администрация Джо Байдена упустит возможность переключать внимание на внешнюю «русскую угрозу».

Это дал понять в своем выступлении на Киевском форуме безопасности экс-посол по особым поручениям Госдепа США Стивен Сестанович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заморозка патовой ситуации на войне приведёт к политическому кризису в США. Если эта война будет заморожена, в политической жизни США начнётся более серьёзный кризис», – сказал Сестанович.

Он подчеркнул, что победа над Россией может исправить ситуацию.

«После такого политического кризиса, когда США выйдут из этой патовой ситуации, мы увидим возрождение, мы увидим возрождение традиционной политики», – разглагольствовал дипломат.