Внутренний туризм в России вернулся на уровень 2019 года

17.12.2021  09:08 (Мск), Москва,
Игорь Петров.  
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Дзен, Россия, Туризм


Туристическая отрасль в России восстанавливается после связанных с пандемией ограничений.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Туристическая отрасль в России восстанавливается после связанных с пандемией ограничений. Об этом на пресс-конференции...

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«В 2021 году по всем направлениям – и по внутреннему туризму, и по внешнему –  показатели значительно выше прошлого года. Если сравнивать с докризисным периодом, то, конечно, по выездному туризму мы отстаём – практически наполовину. Но по ряду наиболее приоритетных и активных внутренних направлений мы вышли на доковидный уровень.

По Краснодарскому краю, возможно, будет даже превышение в 5-10 процентов. По Крыму прогнозируется порядка 8 млн (туристов), в 2019 году было 7,4 млн, в прошлом году – 6,3 млн.

Активно себя проявляет Калининградская область, туда поставлены чартерные программы, планируется принять до 2 млн, а было 1,3 млн.

Санкт-Петербург, хотя и потерял значительную часть въездного потока, но приобрёл повторные приезды, возвратные туристы дают достаточно хорошую статистику.

В этом году открылись абсолютно новое направление Северного Кавказа, с 1 мая пошёл туристический поезд. Надеюсь, и в следующем году эта тенденция будет продолжена», – сказал Юрий Барзыкин.

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