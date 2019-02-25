«Внутренняя война начнет выжигать всю Украину»

25.02.2019, Москва, Владимир Гладков

После выборов украинского президента вместо нового майдана будет прямое столкновение Украины с Россией, после чего Донбасс двинет на Киев и начнётся настоящая гражданская война.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается возможного майдана в ходе президентских выборов на Украине, наивные люди только могут верить в майдан – прямой вооружённый удар по украинской власти возможен сейчас. То есть на этом фоне обвинить России и попытаться Украину напрямую столкнуть с РФ. Вот что там может быть! А вот эти партии, проценты, зачем их вообще рассматривать? То есть внутренняя война на Украине сожжёт там все политические силы. Я на этом фоне вспоминаю Сальвадора Дали с его знаменитой картиной с изящным названием «Предчувствие гражданской войны».

Если там или в ходе выборов, или сразу после выборов внутренняя война начнёт выжигать всю Украину, тогда начнётся настоящая гражданская война, когда Донбасс двинет на Киев», – заявил Трофимчук.