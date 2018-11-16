Внутри канонической УПЦ зреет автокефальный заговор епископов и митрополитов – СМИ

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Митрополит Винницкий и Барский Симеон на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и двумя другими иерархами канонической УПЦ 13 ноября имел доверенность от 15 своих коллег митрополитов и епископов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такую информацтю обнародовало издание “Коммерсант”, ссылаясь на источники в руководстве УПЦ.

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“На встречу прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет и митрополит Винницкий и Барский Симеон. У последнего были доверенности на участие во встрече с президентом от 15 владык. То есть фактически встреча Петра Порошенко с епископатом УПЦ состоялась. Она предшествовала назначенному на 21 ноября собору Православной поместной церкви Украины”, — рассказал собеседник издания.

По его словам, встреча президента с епископами УПЦ “состоялась вопреки воле главы УПЦ митрополита Онуфрия”.

Однако, по мнению источников среди архиереев УПЦ, “собор (создаваемой Порошенко и Варфоломеем “поместной Церкви- Ред) 21 ноября состоится”.

“По договоренности с президентом Украины, голосование епископата будет проходить по поручениям. Митрополит Симеон прибудет на собор ориентировочно с 15 доверенностями, и это никто не сможет опротестовать, потому что это будут реальные голоса архиереев. Мы считаем, что своим решением Константинополь распустил все церковные юрисдикции, которые были в Украине. Теперь новую церковную единицу будут создавать на соборе ППЦУ… Каждый епископ волен голосовать и переходить, куда хочет. Это принцип соборности, который действует с IV века. И сейчас мы будем действовать в соответствии с ним и будем руководствоваться им”, – отметили собеседники издания.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 13 ноября Петр Порошенко провел в “Украинском доме” встречу с частью иерархов Украинской православной церкви. Ранее епископы УПЦ получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония о встрече с Петром Порошенко 13 ноября 2018 года.

Вместе с тем 13 ноября в УПЦ сообщили, что собор их епископов принял решение встретиться с Порошенко, но не в “Украинском доме”, а на территории Киево-Печерской Лавры. Однако Порошенко от встречи отказался.