Внутри России агентура США исчисляется десятками тысяч человек

США в провокациях перед президентскими выборами в России делают ставку на релокантов и студентов, которые ранее обучались в Штатах и получали стипендии от различных фондов.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, идут попытки дискредитации избирательной системы России, как таковой. Не то, чтобы где-то что-то случилось – таких фактов никто не предоставляет. А вот в целом – «это неправильная избирательная система, потому что она российская». Приблизительно такая логика. Причём эти заявления делаются не людьми с улицы, а серьёзными структурами, или как бы серьёзными структурами. Но, тем не менее, в этой логике они сейчас работают», – отметил сенатор.

По его словам, наблюдаются попытки взломать политическую систему России изнутри и выдать это за объективно наличествующие процессы.

«Попытки умалить сделанное под руководством Владимира Путина и попытки сделать своеобразный антироссийский задел. Они понимают, какие будут итоги выборов, но антироссийский задел сделать на 2026 год, когда уже думские вопросы будут решаться, и 2030 год к очередным президентским выборам. Отсюда есть определённые стратегические задачи у наших недругов», – считает Климов.

«В том числе идёт активизация работы с так называемыми релокантами. Там разные есть, строго говоря, лица, которые по разным причинам уехали даже не в 2022-м, а в 2021-м году из нашей страны. Их не так много, как кажется, но всё-таки уехали. И помимо этих релокантов, не титулованных, есть ещё иноагенты, то есть те, кто официально зарегистрированы в нашей стране и находятся в реестре министерства юстиции», – уточнил глава комиссии.

Он добавил, что, по данными Службы внешней разведки, ставка делается на десятки тысяч студентов, которые по разным программам обучались в США.

«Служба внешней разведки отмечает, что серьёзная ставка может быть сделана на студентов – стипендиатов западных учебных программ, прежде всего, Соединённых Штатов Америки. Логика простая: в своё время люди проходят стажировку в Соединённых Штатах, они получают стипендию, им оплачивают проезд, проживание, с ними работают, все персональные данные собираются, и таких по подсчётам службы внешней разведки в части США набирается почти 80 000 человек. А они находятся главным образом внутри Российской Федерации. И когда речь идёт о попытке сделать что-то изнутри, публика с точки зрения Соединённых Штатов Америки, с точки зрения Вашингтона является для них неким кадровым резервом, как это им представляется», – пояснил Климов.

Кроме того, ставка делается на тех граждан РФ, которые проходили стажировки в других странах НАТО. И этот немалый кадровый резерв рассчитан не только на выборы-2024, но и на перспективу.

«Что такое работа на перспективу, приведу пример не про Россию. Он известен, наша комиссия его зафиксировала в документах. Помните, такой был Гуайдо? Деятель, которого в западных странах почему-то именовали «президентом Венесуэлы». Ну вот так решили, что он президент Венесуэлы. И говорили ему: «здравствуйте, господин президент». Так вот, за 10 лет до этих событий, когда он там всплыл, его завербовали на территории Сербии в молодёжном лагере, когда он там был. И дальше его курировали американцы», – отметил Климов.