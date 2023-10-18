Внутри «Зе-команды» начались раздрай и склоки

Анатолий Лапин.  
18.10.2023 12:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Скандал, Украина


Публичная перепалка секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова и бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича, говорит о том, что внутри «Зе-команды» начались разборки.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Публичная перепалка секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова и бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича,...

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По мнению Золотарева, близкий к офису Арестович не мог действовать без разрешения его руководителя Андрея Ермака.

«Как-то истерически получился пост у Данилова. Видимо, то, что ему прилетало по родне, негатив, видимо, как-то не нашел общего языка с главой офиса. Понятно, что у Арестовича есть лицензия на то, чтобы говорить больше, чем себе могут позволить среднестатистические эксперты и журналисты. Мы же прекрасно понимаем, что он уволился, но бывших тут не бывает, очевидно, отношения остались, горшки не побиты», – сказал эксперт.

«То есть раз отношения остались, то это значит и выпад в сторону друзей господина Арестовича. Ну, ответ не заставил себя ждать. Это наглядный пример того, что начинаются склоки и внутри властной команды, а это – первый признак. Когда начинается внутривидовая борьба, впереди «свободная касса», – заявил Золотарев

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