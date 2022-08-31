Внутриполитическая конструкция РФ не справится с мобилизацией – советник спикера Госдумы

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«Горячие проповедники именно войны, а не спецоперации» в своих призывах к всеобщей мобилизации попросту не отдают себе отчёт, что может произойти, когда откровенно желающий помочь Родине народ столкнётся с российской бюрократией.

Об этом в эфире «Комсомольской правды» высказался генеральный директор Аналитического Центра «Московский Регион», политолог, советник спикера Госдумы Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русская империя романовского, питерского образца, а мы за неимением каких-либо других образцов после 1991 года воспроизвели неосознанно именно эту питерскую Россию, дореволюционную, она весьма успешно вела разные колониальные войны на границах, где нужна была небольшая профессиональная компактная армия. Она прекрасно воевала на Кавказе, завоевала всю Среднюю Азию и еще много где отметилась. Но она же была крайне уязвима тогда, когда нужно было именно необходимо было поднимать большое количество народа и его вооружать. Это все имело тяжелые политические последствия, начиная с Отечественной войны 1812 года, которая аукнулась восстанием декабристов, и заканчивая русскими революциями, которые все были следствиями больших войн. Каждый раз, когда приходится страну мобилизовывать, людей – простых, не являющихся частью госсистемы, дворянством – на какие-то военные задачи, происходит следующая беда: они, будучи мобилизованными и даже горя желанием помочь Отечеству победить, тут же сталкиваются с таким количеством свинцовой мерзости нашей бюрократии, что начинают ее ненавидеть даже больше чем врага», – объяснил эксперт.

По его мнению, в век информационных технологий, российские граждане оперативно узнают о военно-финансовых махинациях политических элит. Советник спикера Госдумы предупредил, что существует риск повторения исторической закономерности и в современной России.

«Представьте, что бы было, если бы у нас была массовая мобилизация и тут же бы выяснилось, что склады с амуницией разворованы, подготовленных офицеров – нет, планы сгнили где-то в сейфах, оружие и боеприпасы кто-то украл или продал. Это – все, что мы знаем про Россию со времен Крымской войны 1850-лохматых годов. Это бы тут же всплыло в современной информационной реальности. Даже сейчас, в режиме СВО, обнаруживаются таможенники, которые задерживают дроны на границе из-за взятки, генералы, докладывающие, что «все есть», а на самом деле, ничего нет и далее по списку. И общественность, которая патриотическая, за наших, сталкивается и начинает громко задавать вопросы. Система не умеет отвечать на такие вопросы, в первую очередь, по той причине, что построена на статусном принципе «А кто ты такой, чтобы меня вообще спрашивать?». Пытается затыкать рты и приводит к конфликту. Поэтому широкая мобилизация, на которой настаивают наши наиболее горячие проповедники именно войны, а не спецоперации, невозможна именно по внутриполитическим причинам. Наша внутриполитическая конструкция с ней попросту не справится», – выразил обеспокоенность Чадаев.