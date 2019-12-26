Внутриукраинский конфликт был использован НАТО для оправдания антироссийской политики

26.12.2019, Москва, Олег Кравцов

В западноевропейских столицах прекрасно знают, что любой референдум в Крыму покажет, что местные жители не хотят быть в составе Украины.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Он подверг критике логику НАТО о том, что после Крыма в альянсе говорят, что российская угроза реальна, поскольку Москва якобы пошла на перекраивание границ силой и теперь от нее можно ожидать чего угодно.

«Это для них все «началось с Крыма». Будто не было бомбардировок Югославии в 1999 году и госпереворота в Киеве. А в Крыму можно хоть каждый день проводить референдумы — результат будет таким же, как в 2014 году, и в западноевропейских столицах об этом знают, как знают и о праве народов на самоопределение. Еще раз подчеркну: рукотворный внутриукраинский конфликт был использован НАТО для оправдания старой новой антироссийской политики альянса», – сказал замглавы МИД РФ.

При этом, говорит он, об этом говорят и сами бывшие руководители НАТО.

«Бывший генсек альянса Яап де Хооп Схеффер на одной из конференций признавал, что НАТО оказалось в кризисе поиска идентичности и, если бы не было украинских событий, конфликт стоило бы придумать, поскольку теперь всем стало понятно, в каком направлении развивать альянс», – отметил Грушко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», НАТО превратилось в страдающего склерозом пожилого джентльмена.