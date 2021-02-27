Внутривидовая борьба нациков: Порохоботы и «шестёрки» посольства США жгли файеры под окнами Зеленского

27.02.2021, Киев, Вадим Москаленко, Игорь Петров

Новости Украины

Вопреки ожиданиям, в центре Киеве в субботу обошлось без столкновений. Сюда, к офису президента Украины, пришла довольно внушительная толпа – группа поддержки националиста Сергея Стерненко, сексота СБУ, которому много лет сходили с рук уголовные преступления. Однако Стерненко тут же был отправлен за решётку после того, как попытался сменить «крышу» на посольство США.

Сегодня с требованием отпустить Стерненко пришли «порохоботы» из «Руха сопротивления капитуляции», а также близкие к американскому посольству персонажи вроде «антикоррупционера» Виталия Шабунина.

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В отличие от предыдущей акции 23 февраля, людей пустили к Офису президента и никого не стали задерживать. Интересно, что организаторы манифестации на подходе к Офису президента на улице Банковой организовали пункт домедицинской помощи – прошлый раз произошли столкновения с полицией и, вероятно, посчитали, что то же самое может повториться и теперь. Тем не менее, акция прошла мирно, полиции практически не было видно, и все ограничилось выступаниями перед входом в здание Офиса.

Около 13 часов по Киеву на улице Банковой собралось максимальное число демонстрантов. Отметим, один из украинских журналистов, ведущий трансляцию, сказал, что многие из опрошенных не знали, зачем они пришли – то есть, как минимум частично акция была проплаченной.

«Справедливость Стерненко – справедливость для всех!» – кричала толпа.

«Более пяти лет длятся преследования Сергея, который в свои 18 уже был на майдане. А в свои 25 стал политзаключённым в собственной стране», – говорил ведущий акции.

Зеленскому припомнили также суд над националистом Андреем Антоненко, обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Митингующие сформулировали свои требования: немедленно освободить из тюрьмы Сергея Стерненко – президенту на это отвели «ровно неделю», а также потребовали обновить судебную систему, перезапустив Высший совет правосудия и набрав в «честном конкурсе» новых членов структур. Также организаторы акции призвали праворадикалов выйти на митинг 9 марта на «аллею небесной сотни».

Покричав под Офисом президента, толпа отправилась под Офис Генпрокуратуры «напомнить Венедиктовой, что она – чума».

«Аваков – чёрт, Венедиктова – чума!» – кричали участники шествия в дыму файеров по дороге к прокуратуре.

На самом подходе начали разрываться петарды, однако организаторы попросили прекратить, потому что «в колонне идут ветераны войны, и их это травмирует».

Далее под оскорбительные для Авакова и Венедиктовой лозунги националисты начали забрасывать здание файерами и петардами, некоторые из них взрывались и дымили прямо на козырьке над входом.

Примечательно, что полиция, которой было буквально несколько десятков человек, вообще не вмешивалась в происходящее, в отличии от митинга в день оглашения приговора Стерненко, когда между группой поддержки осуждённого и полицейскими произошли серьёзные столкновения.

После объявления об окончании акции бандеровцы спели украинский гимн, покричали «Слава Украине – героям слава!» и постепенно начали расходиться.