Во что превратилась Украина вместо обещанной «второй Франции»

23.08.2018, Киев, Игорь Петров

Накануне референдума о «независимости» Украины в 1991 году киевская верхушка обещала населению превратить бывшую советскую республику во «вторую Францию», однако по ВВП на душу населения и покупательной способности сегодняшняя Украина превратилась в аналог бедной африканской страны.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первое обещание – от первого президенту Украины Леонида Кравчука в 1991 году, что «Украина через пять лет станет второй Францией». Потом после него был Леонид Кучма. В 1994 году он сказал парламенту: «скажите мне, что построить, и я вам построю». Ющенко взял пример с Кравчука и сказал в 2004 году, что «за 10 лет построит в Украине Польшу». Янукович обещал «покращення вже сьогодни», но не сказал, для кого. Порошенко обещал «жити по-новому», но не сказал, для кого.

Подведем итог. В 1996 году Украина, как обещал Кравчук, второй Францией не стала. В 2014 году, как обещал Ющенко, она не стала второй Польшей. Чем же стала Украина в 2018 году?

Если посмотреть по критерию ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, то Украина стала вторым Свазилендом – бедной африканской сельскохозяйственной страной. Вот результат развития за 27 лет», – сказал эксперт.