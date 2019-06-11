11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Во дворе у жителя Ровенской области нашли крупнейший на Украине схрон с оружием

Оперативники, следователи и кинологи полиции Ровенской области совместно с взрывотехниками, отрабатывая полученную от их коллег информацию, провели обыск во дворе 45-летнего жителя с.Сеянцы Острожского района Ровенской области, в ходе которого обнаружили один из крупнейших в Украине схрон боеприпасов и военных средств поражения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 — корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 — подствольных гранат ВОГ-25, 6 — противотанковых гранат РПГ-7М, 29 — реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 — реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один — калибра 9,00», — сообщает во вторник вечером Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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В ведомстве отметили, что все изъятое будет направляться для проведения экспертизы, по результатам которой и будет приниматься процессуальное решение.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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