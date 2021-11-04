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04.11.2021 18:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, беспредел, Косово, Криминал, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Франция
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Во Франции албанская шпана избила сербскую семью с беременной женщиной

На востоке Франции сербская семья, включая находящуюся на восьмом месяце беременности женщину, была избита...

На востоке Франции сербская семья, включая находящуюся на восьмом месяце беременности женщину, была избита местными албанцами.

Об этом сообщает In4s.net со ссылкой на Содружество «Сви Срби у Паризу» (Все сербы Парижа), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Серб С.Б., побоявшийся называть свое полное имя в интернете, попросил не называть и город, где произошел инцидент, поскольку ему и его жене поступали угрозы убийством. При этом, по словам волонтеров Содружества «Все сербы Парижа», уже были сделаны шаги по защите пострадавшей семьи.

Активисты также сообщили, что речь идет о семье, которая приехала во Францию четыре года назад и которой было отказано в предоставлении вида на жительство. Тем не менее, сербов разместили в Приемном центре, где французские социальные службы сообщили им, что для того, чтобы получить вид на жительство и право на работу, им нужно прожить в стране пять лет. Впоследствии у четы родилась дочь.

В последнее время семья стала объектом травли албанцев из Косово и Албании, которые в большом количестве проживают в том регионе Франции, где остановилась семья.

В ходе произошедшего минувшей ночью нападения, С.Б. получил несколько ударов от албанцев, с его груди был сорван нательный крест, несколько ударов досталось и его находящейся на восьмом месяце жене.

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