Во Франции албанская шпана избила сербскую семью с беременной женщиной

04.11.2021 18:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров

На востоке Франции сербская семья, включая находящуюся на восьмом месяце беременности женщину, была избита местными албанцами.

Об этом сообщает In4s.net со ссылкой на Содружество «Сви Срби у Паризу» (Все сербы Парижа), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Серб С.Б., побоявшийся называть свое полное имя в интернете, попросил не называть и город, где произошел инцидент, поскольку ему и его жене поступали угрозы убийством. При этом, по словам волонтеров Содружества «Все сербы Парижа», уже были сделаны шаги по защите пострадавшей семьи.

Активисты также сообщили, что речь идет о семье, которая приехала во Францию четыре года назад и которой было отказано в предоставлении вида на жительство. Тем не менее, сербов разместили в Приемном центре, где французские социальные службы сообщили им, что для того, чтобы получить вид на жительство и право на работу, им нужно прожить в стране пять лет. Впоследствии у четы родилась дочь.

В последнее время семья стала объектом травли албанцев из Косово и Албании, которые в большом количестве проживают в том регионе Франции, где остановилась семья.

В ходе произошедшего минувшей ночью нападения, С.Б. получил несколько ударов от албанцев, с его груди был сорван нательный крест, несколько ударов досталось и его находящейся на восьмом месяце жене.