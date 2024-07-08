Во Франции избрали парламент без большинства. Впереди – отставка правительства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французское издание Le Monde публикует последние официальные результаты состоявшихся вчера в стране досрочных парламентских выборов. На них, как мы уже знаем, вопреки многочисленным прогнозам потерпела фиаско ультраправая партия «Национальное объединение» под водительством Ле Пен и Барделла, которой прочили убедительную электоральную викторию.

На первое место неожиданно вырвалось левое обьединение «Новый народный фронт». Второй сенсацией выборов стало второе место коалиции действующего президента Эммануэля Макрона «Вместе», лишь ненамного отставщих от победителей. А ведь макронистам сулили лишь третье место с куда более скромными процентами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Новый народный фронт» и «Вместе за республику» уступали места друг другу в различных округах для того, чтобы не дать победить «Национальному объединению». Впрочем, это традиционный для Франции способ реагирования политикума на ультраправую угрозу.

В альянс вошли крайне левые, коммунисты, социалисты и “зеленые”.Макрон считает крайне левых во много раз хуже, чем крайне правых. О союзе между его партией и “Новым народным фронтом” не может быть и речи, сказал он.

Левый альянс призывает к введению минимальной зарплаты в 1600 евро, снижению пенсионного возраста до 60 лет и другим социальным льготам. Кроме того, левые требуют немедленного признания Палестины как государства и хотят продолжать поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

По последним данным французского избиркома Левый «Новый народный фронт» получает 182 места в нижней палате парламента, коалиция Макрона «Вместе» — 168 мест, а «Национальное объединение» Ле Пен и Барделла —всего 143 места. Поледними в зачете идут исторические насдедники де Голля – правые «Республиканцы». У них 45 мест.

Таким образом, отмечает издание, ключевой проблемой новоизбранного парламента станет его нестабильность. Ни у одной из партий нет единоличного большинства для самостоятельного формирования правительства.

Вместе с тем и перспективы формирования парламентских коалиций в сложившейся конфигурации также крайне туманные. Виной тому резкая идеологическая поляризация победивших блоков. Союз левых с «Национальным объединением» исключен, у них диаметрально противоположные взгляды на будущее страны и их кампании строились на взаимной критике друг друга.

Однако и союз Макрона с левыми тоже невероятен, ведь для него они враг куда более сильный, чем Ле Пеи с Барделла, поскольку левые категорически не приемлюь ни прошлые социально-экономические шаги правительства, ни анонсированные им будущие реформы.

Пойти по немецкому пути, который знал пример широкой коалиции христианских демократов и эсдеков при Ангеле Меркель французы не могут – в их политической практике и традиции таких примеров не было.

К тому же в ФРГ не было такой резкй идейной поляризации – и ХДС и СДПГ были партиями умеренного толка из центра спектра, что и позволило пойти н компромисс.

Еще одним вариантом развития событий во Франции может стать создание правительства меньшинства, однако стабильным оно без поддержки в парламенте не будет, что может уже через год привести к новым выборам. По конституции Пятой Республики в течение года после досрочных выборов новые проводить нельзя.

Основатель левой партии «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, основа блока «Новый народный фронт») Жан-Люк Меланшон уже потребовал отправить премьер-министра Габриэля Атталя в отставку, чтобы его коалиция могла сформировать правительство и управлять страной.

«Президент имеет право и обязанность призвать «Новый народный фронт» к формированию правительства», – заявил Меланшон в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, Атталь должен уйти в отставку, а Макрон – «признать поражение и не пытаться игнорировать результаты выборов».

Результаты досрочных парламентских выборов во Франции должны открыть дорогу к настоящей перестройке, уверен лидер Французской социалистической партии Оливье Фор.

Впрочем, и сам Атталь за кресло держаться не собирается и анонсирровал уход в отставку уже сегодня. При этом он заявил, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.

«В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке», – сказал Атталь после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.

В свою очередь, глава потерпевшего поражение крайне правого «Национального объединения» (RN) Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, а французов обрек на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности, а «неестественные» союзы макронистов и левых помешали свободному выбору граждан.

А Марин Ле Пен и вовсе пытается держать хорошую мину при скверной игре.

«Наша победа просто откладывается, тогда как Макрон оказался в невыносимой ситуации», – сказала она, выступая в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, «Национальное объединение» совершило значительный прорыв в количестве мандатов, несмотря на то, что противостояло «соединенным силам правительства и левых». «Наш подъем продолжается», – уверяет Ле Пен.