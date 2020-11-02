02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Мусульманская умма во Франции регулярно растет, тогда как влияние христианских церквей падает.

Об этом в интервью «Известиям» заявил настоятель православного Свято-Николаевского собора в Ницце отец Андрей, рассказавший, как он отреагировал на последний теракт с обезглавливанием в католическом храме.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда мы узнали, в чем дело, было ощущение такого же ужаса, как в 2016 году, когда во время теракта в Ницце погибли 86 человек и еще 500 были ранены… В воздухе сейчас витает что-то недоброе. Атмосфера напряженная — везде вооруженная полиция, мигалки, сигналы, вертолеты», – сказал священник.

Издание напомнило, что произошло нападение на православного священника в Лионе, и поинтересовалось, связан ли этот случай с преступлением в Нице.

«Поскольку до сих пор нет полной картины того, что произошло, мне трудно ответить на этот вопрос. Кажется, что да. Раньше никогда во Франции не было нападений на православных священников. Жертвой стал отец Николай — грек, который служил в маленькой православной церкви Константинопольского прихода. Я с ним не был знаком. Думаю, что это очередное символическое действо с целью запугивания христиан во Франции, попытка отомстить им за кощунственную историю, к которой они не имеют абсолютно никакого отношения», – считает настоятель.

«Мне кажется, что последние теракты – предвестники какой-то крупной религиозной войны. Особенно если тема карикатур – право на кощунство, на оскорбление чужой религии – будет и дальше активно педалироваться. Всё это грозит привести к серьезным, непредсказуемым последствиям не только во Франции, но и во всей Европе.

Мусульманская умма очень велика и постоянно растет, в том числе в Ницце и на всем Лазурном берегу. В католичестве же обратная картина, в том числе нехватка священников, средний возраст которых около 70 лет. В некоторых городах сносят старые католические храмы — полузаброшенные или просто обветшавшие», – подчеркнул отец Андрей.