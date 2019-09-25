Во Франции освободили из-под ареста главу Представительского центра ДНР

25.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Председатель Представительского центра Донецкой Народной Республики во Франции Юбер Файяр вышел на свободу по решению суда города Экс-ан-Прованс спустя полгода после ареста.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С него были полностью сняты все те несуразные обвинения, с помощью которых недоброжелатели пытались очернить его честное имя. Мы приветствуем объективность и непредвзятость французского правосудия, благодаря которому стало возможно такое решение суда Экс-ан-Прованса. Освобождение господина Файяра из-под ареста является крайне значимой и радостной новостью не только потому что он большой друг и единомышленник Донецкой Народной Республики, но и в связи с явным и недвусмысленным контекстом, который следует из этого события.

Инцидент с Юбером Файяром дал четкое понимание – какое бы сильное давление не оказывали украинские власти в попытке исказить правдивые сведения о Донбассе, распространяемые с помощью центров ДНР в Европе, представители судебной системы Франции не поддаются нелепым политическим инсинуациям и руководствуются прежде всего принципами верховенства права и закона», – заявила глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова.

Французский Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Однако 10 апреля 2019 года глава центра Юбер Файяр был взят под стражу по обвинению в сутенерстве, как заявляли местные власти.

Напомним, в августе суд города Экс-ан-Прованс отказался отменять государственную регистрацию Представительского центра ДНР в Марселе, не увидев в деятельности центра нарушений французского и международного законодательства.