Во Франции отводят два года на отмену антироссийских санкций

29.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Если бы Украина придерживалась подписанных в Минске соглашений, то война в Донбасс давно бы закончилась.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал бывший депутат Национального собрания Франции, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», кандидат в Европарламент от «Национального объединения» Тьерри Мариани, возглавлявший французскую делегацию на ЯМЭФ.

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«После каждого визита Украина выписывает мне ноту, запрещающую въезд в их страну. Могу показать вам последнюю — по ней я на четыре года объявляюсь персоной нон грата на всей украинской территории. Честно сказать, этих нот у меня скопилось столько, что хоть коллекцию собирай», – рассказал Мариани.

Он надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский будет вести иную политику по отношению к Донбассу, основанную на Минских соглашениях.

«Если бы администрация Порошенко придерживалась этого соглашения, ситуация бы не зашла так далеко. Четыре месяца назад я побывал в Донецке и лично видел положение этих бедных людей, которые пострадали от боевых действий. Сложно представить, что подобное происходит в центре Европы. Надеюсь, новый президент Зеленский будет вести иную политику. Я возлагаю на него большие надежды», – сказал французский политик.

Также он ответил на вопрос, сколько понадобится времени ЕС, чтобы отменить все ограничения и начать торговать с Россией как раньше.

«Я верю, что санкции снимут через два года. Раньше вряд ли получится, всё же болезненные вопросы не решаются вот так, с кондачка», – заявил Мариани.