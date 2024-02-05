Во Франции Зеленского больше не считают «украинским суперменом»

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Политика, Украина, Франция


Президент Украины Владимир Зеленский потерял безоговорочную поддержку со стороны Франции. Ситуацию усугубляют видеозаписи, но которых представители военкоматов насильно забирают людей прямо на улицах и отправляют на фронт.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявила его коллега Екатерина Золотарева, переехавшая во Францию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский потерял безоговорочную поддержку со стороны Франции. Ситуацию усугубляют видеозаписи, но...

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«Могу сказать то, что изменилось отношение к политикам. Если из Зеленского делали героя, и все «Вот, у вас супермен – президент», то сейчас очень сильно портит эту картинку, особенно из Европы, из абсолютно свободолюбивой Франции смотреть на ту дичь, которая происходит в Украине, очень сложно», – сказала эксперт.

«В основном, конечно, это касается историй с ТЦК и что делают с людьми, как их заламывают и все остальное, на улицах ловят. Это, конечно, выглядит как дичь здесь», – заявила Золотарева.

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