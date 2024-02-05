Во Франции Зеленского больше не считают «украинским суперменом»
Президент Украины Владимир Зеленский потерял безоговорочную поддержку со стороны Франции. Ситуацию усугубляют видеозаписи, но которых представители военкоматов насильно забирают людей прямо на улицах и отправляют на фронт.
Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявила его коллега Екатерина Золотарева, переехавшая во Францию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могу сказать то, что изменилось отношение к политикам. Если из Зеленского делали героя, и все «Вот, у вас супермен – президент», то сейчас очень сильно портит эту картинку, особенно из Европы, из абсолютно свободолюбивой Франции смотреть на ту дичь, которая происходит в Украине, очень сложно», – сказала эксперт.
«В основном, конечно, это касается историй с ТЦК и что делают с людьми, как их заламывают и все остальное, на улицах ловят. Это, конечно, выглядит как дичь здесь», – заявила Золотарева.
Спасибо!
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