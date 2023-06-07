«Во главе оккупированных Украиной территорий РФ должен стать РДК» – Карась

Тарас Стрельцов.  
07.06.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Украина должна создать «пояс безопасности» на 100 километров вглубь территорий РФ.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил лидер запрещённой в РФ нацистской группировки С14, ныне вступивший в ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна создать «пояс безопасности» на 100 километров вглубь территорий РФ. Об этом в...

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«Я думаю, если планы по фрагментации России, разделу её и обсуждению пояса безопасности лояльных нам государственных формирований в приграничной с нами в границах 100 километров или 50 километров обговариваются на уровне руководителя СНБО и руководителя ГУР, это уже не фантастика, это уже вариации смелого развития действий или сложнореализуемые, но сценарии. Это уже практически реализация. Когда об этом говорит руководитель ГУР, это уже не какие-то гипотезы, это уже один из вариантов развития событий.

Касательно того, как это может произойти, это уже озвучили с позиции условий в самой России, за которыми желание и поддержка изнутри, в том числе тех кланов, которые с нами сейчас воюют, поэтому у нас уже есть, кто может возглавить этот процесс и административно. Потому что люди, которые находятся в «Русском добровольческом корпусе», они по человеческим и менеджерским качествам вполне способны сформировать правительство, скажем, Белгородской народной республики. Они могут это контролировать, они могут наладить там процессы», – заявил Карась.

По мнению нациста, во главе оккупированных территорий должны стать коллаборационисты-власовцы.

«В условиях остановки выкачивания московским институтом выкачки денег с Белгородщины, к сожалению и к счастью для нас, будет большое удивительное событие, что жители Белгородчины станут богаче, при лояльном для украинцев правительстве там станет больше денег. И этот пояс безопасности должен быть сформирован, потому что это будет закономерным и единственно возможным результатом полностью победного завершения войны для нас. Если мы этого не достигнем, нам нужно будет работать, чтобы это произошло», – подчеркнул Карась.

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