Во Львове адвокат провозгласил себя «наместником Бога на Земле» и «владыкой мира»
Львовский адвокат Андрей Рогуля утверждает, что был послан на землю в прошлом веке в качестве Агнеца Божьего, который предвидел «российскую агрессию».
Страницу адвоката в «Клубе поэзии» обнаружил киевский журналист Андрей Манчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ви, як закрили очі вас забрав до себе Бог, в небесне військо. Отець послав на землю у минулому столітті Ангця Свого. Він знав про Крим, Донбас й гібрид війну з московії-росьйської Тому, що Він передбачає все й приймате посланця святого», – говорится в одном из стихов Рогули.
«Страшно подумать, но он действительно имеет какую-то адвокатскую практику. По крайней мере, так пишут. Впрочем, тут может играть роль специфика региона. На Львовщине будущих прокуроров спрашивают на собеседованиях о Бандере, к примеру», – написал Манчук в своем блоге.
Метки: Андрей Манчук, Андрей Рогуля
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