Во Львове анонсировали «информационную интервенцию» в Крым

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Новости Украины

После деморализующей русское население информационной атаки, связанной с заходом ВСУ в Херсон, необходимо не сбавлять обороты и только усиливать медиа-воздействие на Крым.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нациста спросили, какой пропагандистский эффект на жителей Крыма может произвести заход ВСУ в Херсон.

«Не может ли херсонский прецедент, особенно для Крыма, стать переломным моментом для крымчан, которые жили в Русском мире и успокоились, и сейчас, увидев то, что происходит в Херсоне, в них может проснуться тот настоящий украинец, который с 2014 года был скрыт в глубине души. Или об этом рано говорить?» – спросил ведущий.

Михальчишин ответил, что для того, чтобы «желаемое стало действительным», нужно на территорию Крыма совершить «информационную интервенцию».

«Туда необходимо прорваться в информационном пространстве – так же, как наши войска прорывают оборонные порядки оккупационных войск на земле. Соответственно, нужно понимать, что в теории информационного противостояния, где используется сейчас термин «информационная коммуникация» вместо «пропаганда», но суть не меняется. Существует одно простое правило: для эффективной и дееспособной стратегической коммуникации существует два параметра: это, говоря технически, объём канала и частота сигнала. То есть это условия как можно более интенсивно распространять на максимально широкую аудиторию информационные сообщения и чёткие стимулы, призывы к формированию политического и общественного поведения», – сказал националист.

По его словам, украинская информационка должна переходить в радикальное наступление.

«Условно говоря, насколько интенсивно будет работать украинская пропаганда не на территории Украины, а вторгаясь во временно оккупированное русскими инфоппространство Крыма. Или с помощью тг-каналов, или путём распространения там доставленной пока что нелегальным путём печатной продукции – нет никакой разницы, это технические средства. Принцип тот же: туда должна доходить украинская стратегическая коммуникация. Целевая аудитория там есть, и она может быть расширена до очень существенных масштабов. Но для этого нужно сконцентрироваться на идее информационной интервенции. То есть занять активную наступательную позицию, отказаться от того, что мы должны держать оборону и на информационном фронте в том числе. На этом направлении нужно наступать», – заключил Михальчишин.