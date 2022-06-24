Во Львове анонсируют к осени новые границы Украины

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Новости Украины

К осени интенсивных боевых действий на Украине снизится и стороны придут к перемирию, которое может быть как краткосрочным, так и продлиться десятилетиями.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Херсонщина, на мой взгляд, эта зона для нас является более стратегической и важной. В первую очередь, нужно прилагать максимум усилий по деоккупации самого Херсона и, особенно, гидроузлов, которые контролируют так называемый Северо-Крымский канал. Как только он перейдет в наши руки, у нас появятся существенно больший вес на Российскую Федерацию после перекрытия воды… Я придерживаюсь мнения, что выйти полностью и деблокировать перешеек у нас, к большому сожалению, сейчас не сложится. Мой стратегический комплексный взгляд, что эта фаза российско-украинской войны, скорее всего, стихнет к осени. Будет какая-то новая линия разграничения хотим мы этого или нет, и какое-то перемирие. Может быть, на месяц, может, на два, может, полгода, а, может, и два десятилетия. И в итоге – следующая российско-украинская война, которая в конечном счете должна уничтожить то явление, которое называется московский империализм», – заявил Черник.