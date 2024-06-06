Во Львове анонсируют Украине апокалиптическое будущее в холоде и темноте

Украине придется смириться с тем, что зимой свет будут включать на три-четыре часа в сутки. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дроздова, кроме того, из-за двойного повышения тарифа на электроэнергию поднимутся цены абсолютно на все.

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«Удвоен тариф на электроэнергию, а у нас с 1 июня в Украине в два раза вырос тариф для населения – это вообще отдельная тема, но Financial Times пишет о том, что это как раз должно было бы направляться на восстановительные работы. Но я тут скажу, что государство, при повышенном вдвое тарифе для населения, а это за собой потянет абсолютный коллапс всех сфер, потому что электроэнергия является матричным компонентом в себестоимости абсолютно всего – от продуктов до промышленных товаров и просто для услуг. Это вряд ли что-то удвоение даст. Государство не опубликовало ни плана, ни механизма, ни стратегии восстановления электрогенерации, мы не знаем, какие есть у государства планы и пункты, куда это все должно, двойной сбор средств населения, идти. Financial Times уже открыто пишут, что если ничего не изменится, а впереди еще целое лето и ракетные удары по энергоструктуре продолжаются, то зимой следует ожидать двух-четырех часов в сутки света. Фактически грядет жизнь в абсолютном холоде и темноте. Это и есть предапокалиптический образ, без какого-то нагнетания, просто по факту», – заявил Дроздов.