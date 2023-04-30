Во Львове боятся, что следующий генсек НАТО не поддержит бандеровцев

Поскольку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоро уйдёт в отставку, Киев должен приложить все силы, чтобы «самостоятельно» выбрать Североатлантическому Альянсу следующего начальника.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Йенс Столтенберг – это политики, который во многом свою позицию пересмотрел. Раньше его точка зрения была пацифистской. К сожалению, его каденция в руководстве НАТО подходит к концу, и в конце этого года он оставит должность.

То есть, нам необходимо прогнозировать развитие события внутри блока НАТО, и кто может там стать новым генеральным секретарём. Для нас идеально, чтобы это был политик из стран Западной, Центральной Европы, или Великобритании.

И большие риски, если это будет политик из Франции или Германии, где достаточно сильное пророссийское влияние, не говоря уже о странах Восточной Европы», – сказал неонацист.