Во Львове боятся, что следующий генсек НАТО не поддержит бандеровцев

Тарас Стрельцов.  
30.04.2023 21:29
  (Мск) , Львов
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Дзен, ЕС, НАТО, Украина


Поскольку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоро уйдёт в отставку, Киев должен приложить все силы, чтобы «самостоятельно» выбрать Североатлантическому Альянсу следующего начальника.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоро уйдёт в отставку, Киев должен приложить все...

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«Йенс Столтенберг – это политики, который во многом свою позицию пересмотрел. Раньше его точка зрения была пацифистской. К сожалению, его каденция в руководстве НАТО подходит к концу, и в конце этого года он оставит должность.

То есть, нам необходимо прогнозировать развитие события внутри блока НАТО, и кто может там стать новым генеральным секретарём. Для нас идеально, чтобы это был политик из стран Западной, Центральной Европы, или Великобритании.

И большие риски, если это будет политик из Франции или Германии, где достаточно сильное пророссийское влияние, не говоря уже о странах Восточной Европы», – сказал неонацист.

Он подчеркнул, что Киев должен приложить все силы для того, чтобы НАТО не смогла выбрать себе руководителя без одобрения бандеровцев.

«Поэтому эти риски сейчас и надо взвесить. И пытаться прогнозировать дальнейшее развитие событий, и как-то его корректировать в выгодную для нас сторону. Потому что сегодня как никогда позиция Украины в диалоге с НАТО является сильной. И у нас не просто равноправный диалог – сегодня Украина могла бы задавать ему тон», – подытожил Михальчишин.

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