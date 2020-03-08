Во Львове директор лицея понесёт наказание за набор детей в русскоязычный класс

08.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Директор львовского лицея №45 самовольно объявил формирования классов, обучающихся на языках «национальных меньшинств», за что его ждёт выговор, а также наказание, которое ещё не определено.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как объяснила руководитель управления образования Зоряна Довганик, на сайте лицея было размещено объявление о наборе детей на обучение на украинском и на языке «национального меньшинства».

Чиновница подчеркнула, что это является нарушением действующего украинского законодательства, которым предусмотрено, что формирование классов с преподаванием на языке «национальных меньшинств» возможно только по обращениям родителей.

«Язык обучения во всех школах является государственным. Если есть обращения родителей об обучении на языке национальных меньшинств, такие классы могут формировать. Но это касается только начальной школы. В базовой школе 80% обучения должно проводиться на государственном языке», – сказала Довганик.

В пресс-службе горсовета добавили, что от руководителя лицея потребовали написать объяснительную записку, после чего будет применена та или иная мера наказания.