Во Львове еще один повод для бунта против Зеленского: Не выпускает гастарбайтеров в Европу

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

Во Львове, где Владимир Зеленский и так не пользовался особой популярностью, зреет массовое недовольство руководством Украины из-за ограничений на возвращение гастарбайтеров в страны Евросоюза, готовые принять дешевую рабочую силу, несмотря на карантин.

Украинская власть обманывает людей, обещая им рабочие места в период падения экономики, но при этом запрещает им выезжать на заработки, пользуясь преимуществами безвиза. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший губернатор Львовской области, депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Олег Синютка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Эти заявления, сначала Зеленского, «миллион рабочих мест», потом – Шмыгаля, «500 тысяч рабочих мест». Неужели они держат нас за дураков, которые им еще в очередной раз поверят, что они за месяц создадут 500 тысяч рабочих мест в падающей экономике?

Я понимаю, что сегодня для того, чтобы удержать людей, им надо предложить рабочие места. А что делает власть? Власть запрещает людям выезжать за границу.

Если они родом из СССР, то у них в головах – сплошной «совок». Возможно, у них не было чувства гордости за украинский паспорт с тризубцем, который мы демонстрировали на границе и не ходили, не унижались за разными справками», – сказал Олег Синютка.