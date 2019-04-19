Во Львове готовятся к нашествию разъярённой орды с Юго-Востока

19.04.2019, Львов, Владимир Гладков

Большинство украинского населения мечтает быстрее расправиться с находившимися 5 лет при власти националистами, а затем принести Украину Владимиру Путину на расшитом каравайном рушнике.

Предвыборную панику в эфире YouTube-канала «НАЖИВО Production» поднял «сознательный украинец», экс-нардеп Верховной Рады Ярослав Кендзёр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я такого грязного безумия, координируемого с Москвы и нашей внутренней оппозицией и всеми этими расконсервированными агентурными группами, не видел за всю свою долгую политическую деятельность.

И не надо быть гениальным аналитиком, чтобы не ощутить этот последний и решительный бой против Украины, чтобы уже на этих президентских выборах Путину, как на расшитом каравайном рушнике, без танков и Градов, принести Украину, и, возможно, на коленях, вручить – о чём он очень мечтает», – предрекает экс-нардеп.

В свою очередь, украинский журналист Николай Савельев признал наличие ненависти и желания у большинства украинского народа отомстить преступному киевскому режиму.

«На нас идёт такая тёмная сила, такая орда! Это те 54%, которые в своё время проголосовали за Януковича, это мураевцы, которые не желают Украине добра, одесситы, которые желают отомстить за май месяц, за тех сгоревших. Они все поддерживают Зеленского. И мне писали: «Сейчас проголосуем за Зеленского, а потом сами к Крыму подтянемся», – добавил пропагандист.