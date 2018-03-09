09.03.2018, Киев, Игорь Петров

2 185 просмотров

Во Львове Ирину Билык заставили признать Россию “агрессором”

Националисты, пытавшиеся сорвать концерт Ирины Билык во Львове, заставили ее перед телекамерами заявить, что Россия является “агрессором”, а Крым “оккупирован” Россией.

Сюжет об это был опказан на телеканале NEWSONE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Можно говорить, что политика России агрессивна в отношении Украины. Это мы осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе мои родичи, которые там живут? Я не считаю, что все эти люди, которые там живут, являются агрессорами», – сказала певица.

Ее попросили уточнить, считает ли она государство Россию “агрессором”, и она согласилась с такой оценкой.

«Государство Россия, ее политическая элита, да она – агрессор. В отношении Украины. У меня другой мысли не было», – сказала она.

«Крым оккупирован Россией?», – уточнил у певицы настырный националистический активист.

«Ребята, конечно», – ответила Билык, после чего удовлетворенные ее ответом националисты ретировались.

Как показал украинский политик Евгений Червоненко, ведущий авторский программы, в рамках которой был продемонстрирован этот сюжет, зал во Львове встречал певицу аплодисментами и стоя. Червоненко назвал эту реакцию свидетельством того, что во Львове “живут нормальные люди”, в отличие от “националистических крыс”, которые “нападают стаями”.