Во Львове истерика: Европа лишает украинских фермеров последних средств к существованию

Тарас Стрельцов.  
03.05.2023 20:21
  (Мск) , Львов
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Дзен, Общество, Торговля, Транспорт, Украина


Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на территорию ЕС лишат украинских фермеров и производителей последних средств к существованию.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил председатель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Олег Нивьевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции на территорию ЕС лишат украинских фермеров и производителей последних...

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В студии поинтересовались, насколько большими могут быть потери украинских фермеров из-за запрета импорта украинской агропродукции в страны ЕС.

«Говорить об этом пока ещё рано, потому что это длится порядка двух недель. Поэтому сейчас ещё рано считать.

Но масштабы негативных ожиданий очень серьёзные. Потому что у нас экономика, и аграрный сектор, очень сильно зависят от экспорта. Примерно 25% всего экспорта шло сушей, это четверть пострадает», – сказал Нивьевский.

Он подчеркнул, что украинские фермеры и так едва выживают, а даже слухи о каких-то ограничениях в ЕС лишат их последних средств к существованию.

«И эта неопределённость, которую провоцируют такого рода действия, также стоит денег. В конце концов это ударит по карманам фермеров, которые и так очень сильно страдают из-за российской агрессии, цены в стране сильно упали, логистика стала сложной.

И все производители выживают, на уровне покрытия себестоимости. Поэтому все жалуются на недостаток ликвидности, денег на продолжение посевного сезона. Потому есть неопределённость касательно того, что делать дальше», – подытожил эксперт.

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